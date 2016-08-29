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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4614461546164617>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 743
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:31

  Перес де Куэльяр написав:Всем добра.Какие мысли на понедельник господа по безналичному доллару ?На выходных ЧР отторговался 55/65 и драйвером вверх может быть только рост на межбанке в ином случае летим к 26.Думаю ,если "ЯША" хочет накосить более значимый обьем ,то безнал. нужно попустить еще не много вверх,без фанатизма под присмотром.

лично я жду только роста , чтобы продать по дороже :D
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:34

  bub-har написав:
  Перес де Куэльяр написав:Какие мысли на понедельник господа по безналичному доллару
По идее в понедельник ещё подрастём,а со вторника,среды вниз,но у папы по подстрижке аленей могут быть другие апетиты и не удивлюсь,если доедем до 27 на межбанке!
То ,что развязка загона на следующей неделе,это понятно.Если обрубит в понедельник,то смысл этого отскока для "ЯШИ"?Ну выкупит назад свои слитые $90лям , разгон вниз маленький,а вот согласен с вами от 27,уже подключатся к сливу больше игроков и более существенный обьем будет откуплен НБУ. Например в два этапа сделать провал и $300-500лям в закрома.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:37

  FairyPrince написав:....................
Не знаю як там в понеділок, а на найближчі місяці цілком імовірна наступна картинка, а то цей коридор в якому бовтаємось останні кілька років, стає занадто очевидним. Дно з кожним роком піднімається що раз вище, хоча цього разу дно ми побачили якось зашвидко, тому слабо віриться що далі будемо рости (хоч і зигзагом) аж до зими, це занадто банально, мусить бути якийсь винос з цього коридору бо не вірю що чувачками які встигли затаритись доляром дадуть отак заробити, нерви полоскочуть це 100%. Цей рік буде дещо інший.
...........

А в то, что "дадуть отак заробити" "чувачкам", кот. вышли в гривню, верите? (В том числе и "инвесторам", кот. вошли в наши ОВГЗ под очень приличные проценты).
Те, кто "встигли затаритись доляром" сидят в нём давно и прочно и рассматривают это "сидение" не как заработок, а как сохранение заработанного.
А в "вынос из коридора" могу поверить, но скорее вверх. причём момент этого выноса может быть совершенно неожиданным.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:46

ЛАД

Те, кто "встигли затаритись доляром" сидят в нём давно и прочно и рассматривают это "сидение" не как заработок, а как сохранение заработанного.

Новая фишка вместо забора - сидят в зелёном танке :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:46

ЛАД
Чувакам сильно много заработать не дадут...(разве шо избранным). Про нестандартность этого года еще в середине января начал писать.. :shock: Фишка во временной неопределенности процессов (а как бы хотелось знать!) Интрига почти по биткоиновски :D
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:55

дарий
Медвежатники уже посчитали летнюю прибыль по депозитам плюс ПА 23-25... Бог в помощь... 8) :D
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:58

  ЛАД написав:
  FairyPrince написав:....................
Не знаю як там в понеділок, а на найближчі місяці цілком імовірна наступна картинка, а то цей коридор в якому бовтаємось останні кілька років, стає занадто очевидним. Дно з кожним роком піднімається що раз вище, хоча цього разу дно ми побачили якось зашвидко, тому слабо віриться що далі будемо рости (хоч і зигзагом) аж до зими, це занадто банально, мусить бути якийсь винос з цього коридору бо не вірю що чувачками які встигли затаритись доляром дадуть отак заробити, нерви полоскочуть це 100%. Цей рік буде дещо інший.
...........

А в то, что "дадуть отак заробити" "чувачкам", кот. вышли в гривню, верите? (В том числе и "инвесторам", кот. вошли в наши ОВГЗ под очень приличные проценты).
Те, кто "встигли затаритись доляром" сидят в нём давно и прочно и рассматривают это "сидение" не как заработок, а как сохранение заработанного.
А в "вынос из коридора" могу поверить, но скорее вверх. причём момент этого выноса может быть совершенно неожиданным.
Ув. ЛАД не забывайте ,что есть две катигории:
1. Кто вышел в гривну на верхах .
2. Кто вышел в гривну на низах .
Как вы думаете кому из этих двух категорий "комфортнее"? Первой так ведь.И это не плохо выход вовремя в гривну с доллара.
А теперь вторые .Как сейчас заставить сливших доллар на 25.9-26 покупать по 26.60?Они не будут покупать ,так как тренд южный. В случае если бы это был август ,многие бы откупали даже с потерей на курсе ,зная что однозначно будет дороже осень-зима.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 18 бер, 2018 14:09, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 14:02

Re: Валютный рынок в контексте

Глава представництва Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні Сату Кахконен вважає, що економіка України може зрости за рахунок відкладеного зростання.
Про це вона повідомила в інтерв'ю НВ.
"Одна зі сфер, яка може серйозно сприяти зростанню, – сільське господарство. Вас називали житницею Європи. Але потенціал вашого сільського господарства ще не реалізований. Перш за все через відсутність ринку землі", - заявила вона.
"Звичайно, потрібно ще зробити так, щоб в країну повірили інвестори. Це стосується і Світового банку. Ринок необхідний для того, щоб ми почали інвестувати в сільське господарство: транспортну інфраструктуру, зрошення тощо", - зазначила Кахконен.
За її словами, через кризу 2014-2015 років ВВП країни значно знизився. Зараз економіка відновилася, але економічне зростання поки скромний, на рівні 2%. Це, на її думку, означає, що рівень доходів населення ще не повернувся на докризовий рівень.
"У країни є потенціал для того, щоб рости швидше світової економіки, але тільки за умови продовження реформ", – додала вона.
Раніше Кахконен заявила, що 2% фірм контролюють понад 20% загального обігу і понад чверть активів усіх українських компаній.https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/18/635085/
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 14:12

  Перес де Куэльяр написав:................
Ув. ЛАД не забывайте ,что есть две катигории:
1. Кто вышел в гривну на верхах .
2. Кто вышел в гривну на низах .
Как вы думаете кому из этих двух категорий "комфортнее"? Первой так ведь.И это не плохо выход вовремя в гривну с доллара.
А теперь вторые .Как сейчас заставить сливших доллар на 25.9-26 покупать по 26.60?Они не будут покупать ,так как тренд южный. В случае если бы это был август ,многие бы откупали бы с потерей.

Не забываю и, в общем, согласен с Вами. Но если поднять до 27+, а потом опуститься к 26,6 откупать начнут.
Но я писал не об этом, а всего лишь возразил против вероятности выхода из коридора вниз, о кот. писал(а) FairyPrince.
И, кстати, при походе на юг сейчас сразу, неизвестно, начнут ли откупать и при 26. Будут ждать 20. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 18 бер, 2018 14:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 14:14

Re: Валютный рынок в контексте

прям как у нас на форуме...
У Севастополі за голосування роздають медальки й солодощі
https://www.pravda.com.ua/news/2018/03/18/7174980/
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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