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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4614461546164617

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 743
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 14:19

  ЛАД написав:
  Перес де Куэльяр написав:................
Ув. ЛАД не забывайте ,что есть две катигории:
1. Кто вышел в гривну на верхах .
2. Кто вышел в гривну на низах .
Как вы думаете кому из этих двух категорий "комфортнее"? Первой так ведь.И это не плохо выход вовремя в гривну с доллара.
А теперь вторые .Как сейчас заставить сливших доллар на 25.9-26 покупать по 26.60?Они не будут покупать ,так как тренд южный. В случае если бы это был август ,многие бы откупали бы с потерей.

Не забываю и, в общем, согласен с Вами. Но если поднять до 27+, а потом опуститься к 26,6 откупать начнут.
Но я писал не об этом, а всего лишь возразил против вероятности выхода из коридора вниз, о кот. писал(а) FairyPrince.
И, кстати, при походе на юг сейчас сразу неизвестно, начнут ли откупать и при 26. Будут ждать 20. :)
Откупать будут, те кто слился по 27 .Когда доллар валился 25.9 были такие "умазаключения" некоторых обитателей ветки и 21 ,23,24.это от жадности.Такое возможно, но когда будет ситуация лето 2008 , Я уже описывал сценарий как оттянуть "неизбежное".
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 18 бер, 2018 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 14:21

  ЛАД написав:А в то, что "дадуть отак за робити" "чувачкам", кот. вышли в гривню, верите?


Хотелось бы ... Но увы...
Практика показывает - в одно мгновение кратный девал и лимит по 15 тыщ в день в очередях с пенсионерами ...
А то и вообще, банк на выход, а вам стучать в кастрюли и на перекрытие дорог.
Что касается наших друзей с ОВГЗ, то они выходят из них мгновенно, причём, когда мы еще не видим никаких угроз, когда нам еще жизнерадостно и у нас еще гривневый карнавал. Заговор. Голова НБУ их ставленник.
Будьте бдительны!
8) 8) 8)
https://www.youtube.com/watch?v=7O4vUi9z3jY
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 14:31

  Karp написав:прям как у нас на форуме...
У Севастополі за голосування роздають медальки й солодощі
https://www.pravda.com.ua/news/2018/03/18/7174980/

Я чекав що мавзолей спалять ,а воно он що. Кожен "лапоть" заслуговує на свого "лаптя".
Поки не здохнуть як раби.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 14:39

актуально
  Zebra написав:Межбанк тем временем покоряет новые вершины. Вчера выкладывал эту картинку, выложу еще раз для тех кто не пониманиет, что резкого укрепления гривны не может быть априори. Только ситуативное. И всегда идет откат.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 14:50

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:от 27,уже подключатся к сливу больше игроков и более существенный обьем будет откуплен НБУ. Например в два этапа сделать провал и $300-500лям в закрома.
Надеюсь будет сценарий по которому подскочим до 27,а потом развернут поезд и поедем на станцию 25 в мае! И пересичным хорошо и серъёзные дяди в профите!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 14:54

А вообще это интереснейшее зрелище.
Увлекательное соревнование.
Банкиры против наших, как их называет ЮраТ, азартных парамош ...
Чемпионат в два круга. Первый круг заканчивается в августе, второй в январе.
Открытая и честная игра. Правила всем известны.
И те и другие жулики. Игра в гривну.
На стороне первых мировая сионистская банкирщина и наш государственный аппарат.
Вы на них с голыми руками, но держитесь молодцом.
Даже после разгромных поражений не унываете.
Иногда в индивидуальных партиях одерживаете красивые победы.
Как на этот раз, в августе посмотрим по турнирной таблице.
Я за вас.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 14:57

  Zebra написав:актуально
  Zebra написав:Межбанк тем временем покоряет новые вершины. Вчера выкладывал эту картинку, выложу еще раз для тех кто не пониманиет, что резкого укрепления гривны не может быть априори. Только ситуативное. И всегда идет откат.

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Пятый раз фальшивку постит.В марте 16 го не было падения до 25,было коррекция 26=2640 и плавно к лету ниже 25.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 15:10

  bugalter написав:В марте 16 го не было падения до 25,было коррекция 26=2640 и плавно к лету ниже 25.


Ни нашим, ни вашим. Что-то среднее )))

Минимум марта 2016 года по курсу НБУ 25,52
https://charts.finance.ua/ru/currency/official/-/1/usd

По межбанку 25,35-25,55 - 11 марта 2016 года
https://charts.finance.ua/ru/currency/interbank/-/1/usd
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