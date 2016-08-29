Перес де Куэльяр написав:................ Ув. ЛАД не забывайте ,что есть две катигории: 1. Кто вышел в гривну на верхах . 2. Кто вышел в гривну на низах . Как вы думаете кому из этих двух категорий "комфортнее"? Первой так ведь.И это не плохо выход вовремя в гривну с доллара. А теперь вторые .Как сейчас заставить сливших доллар на 25.9-26 покупать по 26.60?Они не будут покупать ,так как тренд южный. В случае если бы это был август ,многие бы откупали бы с потерей.
Не забываю и, в общем, согласен с Вами. Но если поднять до 27+, а потом опуститься к 26,6 откупать начнут. Но я писал не об этом, а всего лишь возразил против вероятности выхода из коридора вниз, о кот. писал(а) FairyPrince. И, кстати, при походе на юг сейчас сразу неизвестно, начнут ли откупать и при 26. Будут ждать 20.
Откупать будут, те кто слился по 27 .Когда доллар валился 25.9 были такие "умазаключения" некоторых обитателей ветки и 21 ,23,24.это от жадности.Такое возможно, но когда будет ситуация лето 2008 , Я уже описывал сценарий как оттянуть "неизбежное".
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 18 бер, 2018 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:Межбанк тем временем покоряет новые вершины. Вчера выкладывал эту картинку, выложу еще раз для тех кто не пониманиет, что резкого укрепления гривны не может быть априори. Только ситуативное. И всегда идет откат.
А вообще это интереснейшее зрелище. Увлекательное соревнование. Банкиры против наших, как их называет ЮраТ, азартных парамош ... Чемпионат в два круга. Первый круг заканчивается в августе, второй в январе. Открытая и честная игра. Правила всем известны. И те и другие жулики. Игра в гривну. На стороне первых мировая сионистская банкирщина и наш государственный аппарат. Вы на них с голыми руками, но держитесь молодцом. Даже после разгромных поражений не унываете. Иногда в индивидуальных партиях одерживаете красивые победы. Как на этот раз, в августе посмотрим по турнирной таблице. Я за вас.
Zebra написав:Межбанк тем временем покоряет новые вершины. Вчера выкладывал эту картинку, выложу еще раз для тех кто не пониманиет, что резкого укрепления гривны не может быть априори. Только ситуативное. И всегда идет откат.
Пятый раз фальшивку постит.В марте 16 го не было падения до 25,было коррекция 26=2640 и плавно к лету ниже 25.
Тю,что в первый раз такое и в том году в январе слились на пике,а летом откупились на низах!В этом году тоже пик был в январе! Просто что-то мне подсказывает,что в этом году немного изменят график низов и 25 мы увидим в мае!