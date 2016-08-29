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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 бер, 2018 16:23
ЛАД
А в то, что "дадуть отак заробити" "чувачкам", кот. вышли в гривню, верите? (В том числе и "инвесторам", кот. вошли в наши ОВГЗ под очень приличные проценты)
Чому Ви не розглядаєте той варіант, що ОВГЗ були придбані на заведені бакси нашої "псевдоеліти", яка під ширмою переможного укріплення гривні ( для основної кількості елкторату, який далекий від спекуляцій це теж показовий результат переможних реформ), чудово зрубає дєнажек влітку і на процентах і на курсі ? Так сказати компенсаційний бонус за імовірну поразку на виборах.
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Додано: Нед 18 бер, 2018 16:26
ЛАД написав: Перес де Куэльяр написав:
................
Ув. ЛАД не забывайте ,что есть две катигории:
1. Кто вышел в гривну на верхах .
2. Кто вышел в гривну на низах .
Как вы думаете кому из этих двух категорий "комфортнее"? Первой так ведь.И это не плохо выход вовремя в гривну с доллара.
А теперь вторые .Как сейчас заставить сливших доллар на 25.9-26 покупать по 26.60?Они не будут покупать ,так как тренд южный. В случае если бы это был август ,многие бы откупали бы с потерей.
Не забываю и, в общем, согласен с Вами. Но если поднять до 27+, а потом опуститься к 26,6 откупать начнут.
Но я писал не об этом, а всего лишь возразил против вероятности выхода из коридора вниз, о кот. писал(а) FairyPrince
.
И, кстати, при походе на юг сейчас сразу, неизвестно, начнут ли откупать и при 26. Будут ждать 20.
Как то просто у Вас получается. По коридору обозначенным НБУ, "нагреют" и тех кто продался по 28 и тех кто прикупил по 26.
Жадность и страх погубит многих, на этом пути.
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Додано: Нед 18 бер, 2018 16:28
дарий
Вопрос - за чей счет банкет?
Як завжди, за рахунок нових майбутніх позик і продовження існування в напівдефолтному стані! Ці барбоси з тупіка нас не виведуть. Точніше вони й не збираються, для них Европа давно вже настала, а адля всіх остальних її не зроблять, бо хто тоді буде арбайтен на їхніх заводах.
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Додано: Нед 18 бер, 2018 16:36
Автобот написав:
после обеда спрос выдохся
вот и славненько
Будем надеятся, что завтра вниз!*Відправлено з Чату
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