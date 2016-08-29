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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4616461746184619>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 743
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 16:23

ЛАД

А в то, что "дадуть отак заробити" "чувачкам", кот. вышли в гривню, верите? (В том числе и "инвесторам", кот. вошли в наши ОВГЗ под очень приличные проценты)

Чому Ви не розглядаєте той варіант, що ОВГЗ були придбані на заведені бакси нашої "псевдоеліти", яка під ширмою переможного укріплення гривні ( для основної кількості елкторату, який далекий від спекуляцій це теж показовий результат переможних реформ), чудово зрубає дєнажек влітку і на процентах і на курсі ? Так сказати компенсаційний бонус за імовірну поразку на виборах.
Рубанок
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 16:26

  ЛАД написав:
  Перес де Куэльяр написав:................
Ув. ЛАД не забывайте ,что есть две катигории:
1. Кто вышел в гривну на верхах .
2. Кто вышел в гривну на низах .
Как вы думаете кому из этих двух категорий "комфортнее"? Первой так ведь.И это не плохо выход вовремя в гривну с доллара.
А теперь вторые .Как сейчас заставить сливших доллар на 25.9-26 покупать по 26.60?Они не будут покупать ,так как тренд южный. В случае если бы это был август ,многие бы откупали бы с потерей.

Не забываю и, в общем, согласен с Вами. Но если поднять до 27+, а потом опуститься к 26,6 откупать начнут.
Но я писал не об этом, а всего лишь возразил против вероятности выхода из коридора вниз, о кот. писал(а) FairyPrince.
И, кстати, при походе на юг сейчас сразу, неизвестно, начнут ли откупать и при 26. Будут ждать 20. :)


Как то просто у Вас получается. По коридору обозначенным НБУ, "нагреют" и тех кто продался по 28 и тех кто прикупил по 26. :mrgreen: Жадность и страх погубит многих, на этом пути.
w_bufett
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 16:28

дарий

Вопрос - за чей счет банкет?

Як завжди, за рахунок нових майбутніх позик і продовження існування в напівдефолтному стані! Ці барбоси з тупіка нас не виведуть. Точніше вони й не збираються, для них Европа давно вже настала, а адля всіх остальних її не зроблять, бо хто тоді буде арбайтен на їхніх заводах.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 16:36

  Автобот написав:после обеда спрос выдохся

вот и славненько
Будем надеятся, что завтра вниз!

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 16:43

  bub-har написав:
  дарий написав:Вопрос - за чей счет банкет?
Тю,что в первый раз такое и в том году в январе слились на пике,а летом откупились на низах!В этом году тоже пик был в январе! Просто что-то мне подсказывает,что в этом году немного изменят график низов и 25 мы увидим в мае!



https://m.facebook.com/groups/Interesna ... 261150860/ :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 17:16

Re: Валютный рынок в контексте

bub-har ,то есть такой вариант вы не рассматриваете в принципе?

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bred
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 17:19

bred
Рамки по времени взагали непонятны... 23 тоже никто не отменял.... :?

Обидно, что при таком ручном управлении вся аналитика даже самых уважаемых форумчан идет попросту коту под хвост! :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 17:31

дарий
Однако, даже если я в колхозе начинаю покупать польский товар исходно бывший у нас нашего производства дешевле - наводит на мысль о "курсе 8". Тада в эмиратах все поражался,что ничуть не дороже нашего (про качество молчу), свежие морепродукты, новозеландская говядина и, о ужас, молочка и яйца - в пустыне :) . Кстати, буквально через 2 года там же быстро прекратил пересчет... Просто баксы... Иначе дюже дорого... :D
Забыл добавить - на госслужбе у них даже у "мамочек" от 5 у.е. :cry:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 17:42

дарий Посмотрим! Верю,что папа не оставит серъёзных дядь и пересичных с пустой тарелочкой! 8)
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 17:48

  bred написав:bub-har ,то есть такой вариант вы не рассматриваете в принципе?

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Может быть всё что угодно! Есть даже мнение,что в мае можем увидеть 28,но я для начала жду поезд на станции 25,5! А там дальше видно будет!
bub-har
 
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