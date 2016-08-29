А в то, что "дадуть отак заробити" "чувачкам", кот. вышли в гривню, верите? (В том числе и "инвесторам", кот. вошли в наши ОВГЗ под очень приличные проценты)
Чому Ви не розглядаєте той варіант, що ОВГЗ були придбані на заведені бакси нашої "псевдоеліти", яка під ширмою переможного укріплення гривні ( для основної кількості елкторату, який далекий від спекуляцій це теж показовий результат переможних реформ), чудово зрубає дєнажек влітку і на процентах і на курсі ? Так сказати компенсаційний бонус за імовірну поразку на виборах.
Перес де Куэльяр написав:................ Ув. ЛАД не забывайте ,что есть две катигории: 1. Кто вышел в гривну на верхах . 2. Кто вышел в гривну на низах . Как вы думаете кому из этих двух категорий "комфортнее"? Первой так ведь.И это не плохо выход вовремя в гривну с доллара. А теперь вторые .Как сейчас заставить сливших доллар на 25.9-26 покупать по 26.60?Они не будут покупать ,так как тренд южный. В случае если бы это был август ,многие бы откупали бы с потерей.
Не забываю и, в общем, согласен с Вами. Но если поднять до 27+, а потом опуститься к 26,6 откупать начнут. Но я писал не об этом, а всего лишь возразил против вероятности выхода из коридора вниз, о кот. писал(а) FairyPrince. И, кстати, при походе на юг сейчас сразу, неизвестно, начнут ли откупать и при 26. Будут ждать 20.
Как то просто у Вас получается. По коридору обозначенным НБУ, "нагреют" и тех кто продался по 28 и тех кто прикупил по 26. Жадность и страх погубит многих, на этом пути.
Як завжди, за рахунок нових майбутніх позик і продовження існування в напівдефолтному стані! Ці барбоси з тупіка нас не виведуть. Точніше вони й не збираються, для них Европа давно вже настала, а адля всіх остальних її не зроблять, бо хто тоді буде арбайтен на їхніх заводах.
Тю,что в первый раз такое и в том году в январе слились на пике,а летом откупились на низах!В этом году тоже пик был в январе! Просто что-то мне подсказывает,что в этом году немного изменят график низов и 25 мы увидим в мае!
дарий Однако, даже если я в колхозе начинаю покупать польский товар исходно бывший у нас нашего производства дешевле - наводит на мысль о "курсе 8". Тада в эмиратах все поражался,что ничуть не дороже нашего (про качество молчу), свежие морепродукты, новозеландская говядина и, о ужас, молочка и яйца - в пустыне . Кстати, буквально через 2 года там же быстро прекратил пересчет... Просто баксы... Иначе дюже дорого... Забыл добавить - на госслужбе у них даже у "мамочек" от 5 у.е.