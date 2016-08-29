ЛАД написав:........ Не забываю и, в общем, согласен с Вами. Но если поднять до 27+, а потом опуститься к 26,6 откупать начнут. Но я писал не об этом, а всего лишь возразил против вероятности выхода из коридора вниз, о кот. писал(а) FairyPrince. И, кстати, при походе на юг сейчас сразу, неизвестно, начнут ли откупать и при 26. Будут ждать 20.
Как то просто у Вас получается. По коридору обозначенным НБУ, "нагреют" и тех кто продался по 28 и тех кто прикупил по 26. Жадность и страх погубит многих, на этом пути.
Лично у меня, действительно, сейчас всё просто - сижу в долларе, т.к. не слился вовремя и не парюсь. Зато голова не болит. А что Вы имели ввиду, не понял. Я, вроде, никаких предположений о курсовых движениях в процитированном посте не высказал, только о поведении людей.
А в то, что "дадуть отак заробити" "чувачкам", кот. вышли в гривню, верите? (В том числе и "инвесторам", кот. вошли в наши ОВГЗ под очень приличные проценты)
Чому Ви не розглядаєте той варіант, що ОВГЗ були придбані на заведені бакси нашої "псевдоеліти", яка під ширмою переможного укріплення гривні ( для основної кількості елкторату, який далекий від спекуляцій це теж показовий результат переможних реформ), чудово зрубає дєнажек влітку і на процентах і на курсі ? Так сказати компенсаційний бонус за імовірну поразку на виборах.
Будем считать, что я не полностью утратил веру в людскую порядочность.