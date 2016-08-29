Рубанок написав:

А в то, что "дадуть отак заробити" "чувачкам", кот. вышли в гривню, верите? (В том числе и "инвесторам", кот. вошли в наши ОВГЗ под очень приличные проценты)

ЛАДЧому Ви не розглядаєте той варіант, що ОВГЗ були придбані на заведені бакси нашої "псевдоеліти", яка під ширмою переможного укріплення гривні ( для основної кількості елкторату, який далекий від спекуляцій це теж показовий результат переможних реформ), чудово зрубає дєнажек влітку і на процентах і на курсі ? Так сказати компенсаційний бонус за імовірну поразку на виборах.