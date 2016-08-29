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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 46174618461946204621>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 743
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 18:11

  w_bufett написав:
  ЛАД написав:........
Не забываю и, в общем, согласен с Вами. Но если поднять до 27+, а потом опуститься к 26,6 откупать начнут.
Но я писал не об этом, а всего лишь возразил против вероятности выхода из коридора вниз, о кот. писал(а) FairyPrince.
И, кстати, при походе на юг сейчас сразу, неизвестно, начнут ли откупать и при 26. Будут ждать 20. :)


Как то просто у Вас получается. По коридору обозначенным НБУ, "нагреют" и тех кто продался по 28 и тех кто прикупил по 26. :mrgreen: Жадность и страх погубит многих, на этом пути.

Лично у меня, действительно, сейчас всё просто - сижу в долларе, т.к. не слился вовремя и не парюсь. Зато голова не болит. :)
А что Вы имели ввиду, не понял. Я, вроде, никаких предположений о курсовых движениях в процитированном посте не высказал, только о поведении людей.

P.s. В вариант bred"а пока не верю.

P.p.s. дарий
23 тоже никто не отменял...

Считаете реальным? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 18:19

  Рубанок написав:ЛАД

А в то, что "дадуть отак заробити" "чувачкам", кот. вышли в гривню, верите? (В том числе и "инвесторам", кот. вошли в наши ОВГЗ под очень приличные проценты)

Чому Ви не розглядаєте той варіант, що ОВГЗ були придбані на заведені бакси нашої "псевдоеліти", яка під ширмою переможного укріплення гривні ( для основної кількості елкторату, який далекий від спекуляцій це теж показовий результат переможних реформ), чудово зрубає дєнажек влітку і на процентах і на курсі ? Так сказати компенсаційний бонус за імовірну поразку на виборах.

Будем считать, что я не полностью утратил веру в людскую порядочность. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 18:28

ЛАД Все в руках БОЖИХ.... Усе могем (что,впрочем, и больше всего пугает) :twisted:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 18:30

  ЛАД написав:
  Рубанок написав:ЛАД

А в то, что "дадуть отак заробити" "чувачкам", кот. вышли в гривню, верите? (В том числе и "инвесторам", кот. вошли в наши ОВГЗ под очень приличные проценты)

Чому Ви не розглядаєте той варіант, що ОВГЗ були придбані на заведені бакси нашої "псевдоеліти", яка під ширмою переможного укріплення гривні ( для основної кількості елкторату, який далекий від спекуляцій це теж показовий результат переможних реформ), чудово зрубає дєнажек влітку і на процентах і на курсі ? Так сказати компенсаційний бонус за імовірну поразку на виборах.

Будем считать, что я не полностью утратил веру в людскую порядочность. :)


Наверно, Вы телик совсем не смотрите.... :D
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 18:43

bub-har

Может быть всё что угодно! Есть даже мнение,что в мае можем увидеть 28,но я для начала жду поезд на станции 25,5! А там дальше видно будет!

Впечатление, что при переводе стрелки путей, тебе прищемило что то, именно на этой станции, и ты там до сих пор с прищемленными торчишь.А снег ведь пошёл, отрывайся и иди домой... :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 18:54

Vitl "Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям" - в этом весь Виталька.. Но умничка, однако :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:04

дарий
Как-то ЛИБО седня почти без вдохновения... Мабуть, от фермерской работы подустал.... :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:16

  козак написав:Мавр зробив свою справу,
Мавр може йти.
https://www.facebook.com/t.m.kozak/post ... 4068544483

И я с вашим тезкой совершенно согласен.
История с Яценюком повторилась.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:19

Starikan 2. Здорова та прозора банківська система. Найнадійніша за всі часи Незалежності. Серьезно?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:21

  козак написав:
  Alex2006 написав:это "фишка" ведения бизнеса по-украински

Это борьба "ломов" против "приемов". Или наоборот.
Жить хотят, вот и раскорячились.

Понятие "жить хотят" растяжимое.
Starikan
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