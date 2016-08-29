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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4618461946204621>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 743
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:21

  ребе Нок написав:Starikan 2. Здорова та прозора банківська система. Найнадійніша за всі часи Незалежності. Серьезно?

Не нервничайте так, это вредно для здоровья.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:25

Re: Валютный рынок в контексте

ребе Нок написав:Starikan 2. Здорова та прозора банківська система. Найнадійніша за всі часи Незалежності. Серьезно?
После такой чистки БС действительно уже ничего не страшно, несмотря на ряд явно срежиссированных ВА, почти весь шлак вычистили тоже
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:29

Starikan хочу понять за что одобрямс, крупный шрифт думаю может зрение слабенькое сразу не разглядело.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:38

  Faceless написав:
ребе Нок написав:Starikan 2. Здорова та прозора банківська система. Найнадійніша за всі часи Незалежності. Серьезно?
После такой чистки БС действительно уже ничего не страшно, несмотря на ряд явно срежиссированных ВА, почти весь шлак вычистили тоже


Ага... особенно приват. Беня-то Беней (переборщил воевода). Очень надеялся, шо госы возьмут лучшее и применят на ощаде, эксиме и т.д. Ан нет. Ломают под ощад.... Обидно. :|
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:42

Re: Валютный рынок в контексте

дарий написав:
  Faceless написав:
ребе Нок написав:Starikan 2. Здорова та прозора банківська система. Найнадійніша за всі часи Незалежності. Серьезно?
После такой чистки БС действительно уже ничего не страшно, несмотря на ряд явно срежиссированных ВА, почти весь шлак вычистили тоже


Ага... особенно приват. Беня-то Беней (переборщил воевода). Очень надеялся, шо госы возьмут лучшее и применят на ощаде, эксиме и т.д. Ан нет. Ломают под ощад.... Обидно. :|
Госы и "возьмут лучшее"? Наивно. Имхо Приват спасет только приватизация (звучит то как), иначе будет сдуваться и хиреть, его конкуренты оживились уже и откусывают кусочки рынка
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:44

...а от простому ПЕРЕСІЧНОМУ Долярчику вдалося.....

  дарий написав:Обидно, что при таком ручном управлении вся аналитика даже самых уважаемых форумчан идет попросту коту под хвост!

...так-так, вся та аналІТИКА до дупи! :mrgreen: ...всі графіки і т. п. - туди ж! :mrgreen:
...і лише Долярчик в п'ятницю передбачив розвернення курсу по "голках на сосні"! :mrgreen: - так-так, бо по-тому, що один банк не виявляв великого бажання віддати з депо долярчики Долярчика, тутешнє панство:
а) не вірить
б) каже: "співпадіння"
в) каже: "без графіків і аналІТИКИ - це "неправильно"!" :mrgreen:
....тому Долярчик, тепер буде робити свої прогнози ЛИШЕ по "голках на сосні"! :mrgreen:
(головне, щоб прогнози були ПРАВИЛЬНІ, а яким чином я це передбачив - це має бути другорядним!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:45

Re: Валютный рынок в контексте

  Faceless написав:После такой чистки БС действительно уже ничего не страшно, несмотря на ряд явно срежиссированных ВА, почти весь шлак вычистили тоже

Что такое "чистка" ?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:45

Faceless Для начала такую тех. систему нужно построить было (не самую последнюю в Европе). Активно общаюсь с госами.. И близко по уровню не попадают (к сожалению) :(
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:48

Долярчик Во Баксика до сих пор колбасит.. Никак из Нострадамуса не выйдет... :D
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:59

  ребе Нок написав:
  Faceless написав:После такой чистки БС действительно уже ничего не страшно, несмотря на ряд явно срежиссированных ВА, почти весь шлак вычистили тоже

Что такое "чистка" ?

Почистили кишені пересічного вкладника на ~300 млрд (див підпис німецька хвиля ).
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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