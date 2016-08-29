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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:21
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:25
Re: Валютный рынок в контексте
После такой чистки БС действительно уже ничего не страшно, несмотря на ряд явно срежиссированных ВА, почти весь шлак вычистили тоже
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:29
Starikan хочу понять за что одобрямс, крупный шрифт думаю может зрение слабенькое сразу не разглядело.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:38
Ага... особенно приват. Беня-то Беней (переборщил воевода). Очень надеялся, шо госы возьмут лучшее и применят на ощаде, эксиме и т.д. Ан нет. Ломают под ощад.... Обидно.
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:42
Re: Валютный рынок в контексте
Госы и "возьмут лучшее"? Наивно. Имхо Приват спасет только приватизация (звучит то как), иначе будет сдуваться и хиреть, его конкуренты оживились уже и откусывают кусочки рынка
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:44
...а от простому ПЕРЕСІЧНОМУ Долярчику вдалося.....
...так-так, вся та аналІТИКА до дупи! ...всі графіки і т. п. - туди ж!
...і лише Долярчик в п'ятницю передбачив розвернення курсу по "голках на сосні"! - так-так, бо по-тому, що один банк не виявляв великого бажання віддати з депо долярчики Долярчика, тутешнє панство:
а) не вірить
б) каже: "співпадіння"
в) каже: "без графіків і аналІТИКИ - це "неправильно"!"
....тому Долярчик, тепер буде робити свої прогнози ЛИШЕ по "голках на сосні"!
(головне, щоб прогнози були ПРАВИЛЬНІ, а яким чином я це передбачив - це має бути другорядним!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:45
Re: Валютный рынок в контексте
Что такое "чистка" ?
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:45
Faceless Для начала такую тех. систему нужно построить было (не самую последнюю в Европе). Активно общаюсь с госами.. И близко по уровню не попадают (к сожалению)
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:48
Долярчик Во Баксика до сих пор колбасит.. Никак из Нострадамуса не выйдет...
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:59
Почистили кишені пересічного вкладника на ~300 млрд (див підпис німецька хвиля ).
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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