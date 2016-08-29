Вот такой наглядный пример гречкопочитателей, когда люди даже не могут объяснить что они поддерживают. Боюсь даже спрашивать предоставить конкретные примеры чистки с цифрами, фактами, нанесенного материального вреда Украине и наказанием виновных. Это сродни что в лесу звать глухого.
ребе Нок написав:Вот такой наглядный пример гречкопочитателей, когда люди даже не могут объяснить что они поддерживают. Боюсь даже спрашивать предоставить конкретные примеры чистки с цифрами, фактами, нанесенного материального вреда Украине и наказанием виновных. Это сродни что в лесу звать глухого.
Иди-ка ты, братец,... в игнор Я тебя на многих ветках читал, взгляды твои хорошо представляю, дискутировать нам не о чем.
Долярчик написав:...якщо комусь цікаво, яку Долярчик придбав "прєлєсть" - ласкаво прошу сюди viewtopic.php?p=4325358#p4325358 ....там прокрутіть трошки до низу...
Здравствуйте . Вы молодчяга ! Так упорно идти к цели не всякий может .
..из своего опыта подскажу , ремонт(штукатурка , проводка , плитка , потолки , мебель , кухня , сантехника и т.д.) будет стоить примерно больше половины стоимости квартиры. Так что набираемся терпения и зарабатываем дальше .
Воскресный офтоп:В рашке забег сформировался в такой очередности: Путин,Грудинин,Жириновский,Собчак,Явлинский,Титов,Бабурин,Сурайкин в принципе все было ожидаемо,удивила Собчак заняла 4-е место,обогнав Явлинского,став из светской львицы политиком ,ну и с ихними коммунистами непонятки и Грудинин и Сурайкин вроде коммунисты но разрыв между ними коллосальный.Судя по тому,что за Жириновского упрямо голосуют(у него 3 место) то и нашему Ляшку,на выборах что-то перепадет.
ЛАД написав:........ Не забываю и, в общем, согласен с Вами. Но если поднять до 27+, а потом опуститься к 26,6 откупать начнут. Но я писал не об этом, а всего лишь возразил против вероятности выхода из коридора вниз, о кот. писал(а) FairyPrince. И, кстати, при походе на юг сейчас сразу, неизвестно, начнут ли откупать и при 26. Будут ждать 20.
Как то просто у Вас получается. По коридору обозначенным НБУ, "нагреют" и тех кто продался по 28 и тех кто прикупил по 26. Жадность и страх погубит многих, на этом пути. Лично у меня, действительно, сейчас всё просто - сижу в долларе, т.к. не слился вовремя и не парюсь. Зато голова не болит. А что Вы имели ввиду, не понял. Я, вроде, никаких предположений о курсовых движениях в процитированном посте не высказал, только о поведении людей.
P.s. В вариант bred"а пока не верю.
P.p.s. дарий
23 тоже никто не отменял... Считаете реальным?
Я скажу одно - Вы будете в к концу октября. То что Вы сейчас видели, только цветочки.
shatenerbi написав:Воскресный офтоп:В рашке забег сформировался в такой очередности: Путин,Грудинин,Жириновский,Собчак,Явлинский,Титов,Бабурин,Сурайкин в принципе все было ожидаемо,удивила Собчак заняла 4-е место,обогнав Явлинского,став из светской львицы политиком ,ну и с ихними коммунистами непонятки и Грудинин и Сурайкин вроде коммунисты но разрыв между ними коллосальный.Судя по тому,что за Жириновского упрямо голосуют(у него 3 место) то и нашему Ляшку,на выборах что-то перепадет.