холява написав:Долярчик написав:...а кому цікава не тільки Долярчикова "прєлєсть", а й НОВИЙ прогноз, то вам сюди ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
Думаете , что ОГВЗ будут к лету под 20 % ?
А к выборам 30 % ?
ні!
....просто, щось інше придумають
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:11
ні!
....просто, щось інше придумають
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:12
А такой вариянт расматривает:
Ваш гидрометцентр?
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:14
Starikan как хочешь, я не возражаю.
Вот еще добавлю насчет 100 грн. Ну вот не пойму накакой был этот цирк с введением новой купюры. Сколько смотрю то в обиходе в основном сотки обычного старого образца. Подозреваю может это была такая личная "забаганка" от лучшего банкира вселенной, повод расписаться и чтобы увидели все.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:17
...під "рік виборів" - може статись БУДЬ ЩО!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:21
В своей жизни и по роду работы мне часто приходилось выслушивать Напалеонов, адмиралов Нельсонов, Святых Архангелов , голоса из розеток ну и т.д. так что удивить меня Очень трудно.
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