Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:12
А такой вариянт расматривает:
https://www.youtube.com/watch?v=UdL3YFQibsY
?
Ваш гидрометцентр?
w_bufett
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Додано: Нед 18 бер, 2018 21:14
Starikan как хочешь, я не возражаю. Вот еще добавлю насчет 100 грн. Ну вот не пойму накакой был этот цирк с введением новой купюры. Сколько смотрю то в обиходе в основном сотки обычного старого образца. Подозреваю может это была такая личная "забаганка" от лучшего банкира вселенной, повод расписаться и чтобы увидели все.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Додано: Нед 18 бер, 2018 21:21
w_bufett написав: холява написав:
Думаете , что ОГВЗ будут к лету под 20 % ?
А к выборам 30 % ?
А Вы хотите правду? Правда Вас удивит - никто здесь такие цифры и не озвучивал.
В своей жизни и по роду работы мне часто приходилось выслушивать Напалеонов, адмиралов Нельсонов, Святых Архангелов , голоса из розеток ну и т.д. так что удивить меня Очень трудно.
холява
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Додано: Нед 18 бер, 2018 22:31
w_bufett написав:
......................
Я скажу одно - Вы будете в
к концу октября.
То что Вы сейчас видели, только цветочки.
Может, расскажете, чем я буду
?
Курсом 20 или 35?
А то Вы всё намёками да намёками.
ЛАД
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Додано: Нед 18 бер, 2018 22:52
ЛАД написав: w_bufett написав:
......................
Я скажу одно - Вы будете в
к концу октября.
То что Вы сейчас видели, только цветочки.
Может, расскажете, чем я буду
?
Курсом 20 или 35?
А то Вы всё намёками да намёками.
Перес де Куэльяр
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Додано: Пон 19 бер, 2018 00:08
Понравился ночной курс Розы - 26,58/26,60.
ЛАД
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