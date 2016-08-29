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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4620462146224623>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 744
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
469
Всього голосів : 744
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:12

  Долярчик написав:...а кому цікава не тільки Долярчикова "прєлєсть", а й НОВИЙ прогноз, то вам сюди ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік


А такой вариянт расматривает: https://www.youtube.com/watch?v=UdL3YFQibsY ?
Ваш гидрометцентр? :mrgreen:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:14

Starikan как хочешь, я не возражаю.
Вот еще добавлю насчет 100 грн. Ну вот не пойму накакой был этот цирк с введением новой купюры. Сколько смотрю то в обиходе в основном сотки обычного старого образца. Подозреваю может это была такая личная "забаганка" от лучшего банкира вселенной, повод расписаться и чтобы увидели все.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:17

  w_bufett написав:
  Долярчик написав:...а кому цікава не тільки Долярчикова "прєлєсть", а й НОВИЙ прогноз, то вам сюди ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік


А такой вариянт расматривает: https://www.youtube.com/watch?v=UdL3YFQibsY ?
Ваш гидрометцентр? :mrgreen:

...під "рік виборів" - може статись БУДЬ ЩО!!! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:21

  w_bufett написав:
  холява написав:
  Долярчик написав:...а кому цікава не тільки Долярчикова "прєлєсть", а й НОВИЙ прогноз, то вам сюди ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік



Думаете , что ОГВЗ будут к лету под 20 % ?
А к выборам 30 % ?


А Вы хотите правду? Правда Вас удивит - никто здесь такие цифры и не озвучивал. :lol:


В своей жизни и по роду работы мне часто приходилось выслушивать Напалеонов, адмиралов Нельсонов, Святых Архангелов , голоса из розеток ну и т.д. так что удивить меня Очень трудно.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 22:31

  w_bufett написав:
......................
Я скажу одно - Вы будете в :shock: к концу октября.
То что Вы сейчас видели, только цветочки.

Может, расскажете, чем я буду :shock: ?
Курсом 20 или 35?
А то Вы всё намёками да намёками. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 22:52

  ЛАД написав:
  w_bufett написав:
......................
Я скажу одно - Вы будете в :shock: к концу октября.
То что Вы сейчас видели, только цветочки.

Может, расскажете, чем я буду :shock: ?
Курсом 20 или 35?
А то Вы всё намёками да намёками. :)
:lol:
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 00:08

Понравился ночной курс Розы - 26,58/26,60. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 08:59

  ребе Нок написав:Starikan как хочешь, я не возражаю.
Вот еще добавлю насчет 100 грн. Ну вот не пойму накакой был этот цирк с введением новой купюры. Сколько смотрю то в обиходе в основном сотки обычного старого образца. Подозреваю может это была такая личная "забаганка" от лучшего банкира вселенной, повод расписаться и чтобы увидели все.

И на купюрах старого образца может ставится подпись действующего главы НБУ, если просто выпускается новая серия купюр взамен изношенных. Так что, мимо, ой мимо
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 09:02

Доброго всем метельного утра. Кто-то вредный из верхней канцелярии явно март с февралем перепутал, нехороший человек... :(
Харьковские начинают предпоследний понедельник марта следующим образом: $ 26.55/26.65.
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 15%/USD 64%/EUR 16%/XAG 4%/XAU 1%
slot
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 09:09

Re: Валютный рынок в контексте

  Starikan написав:Понятие "жить хотят" растяжимое.

"Сейчас не время — ВРЕМЕНА" (с)
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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