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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 бер, 2018 09:34
pesikot нет объективных оснований так полагать.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Пон 19 бер, 2018 09:38
Re: Валютный рынок в контексте
Всем добра. ПУМБ 50/90 с утра явно настроен на рост доллара .Киев по ЗФЛ на понижение 50/58
Додано: Пон 19 бер, 2018 10:12
Додано: Пон 19 бер, 2018 10:12
Re: Валютный рынок в контексте
А красивая крепчает
Додано: Пон 19 бер, 2018 10:15
Re: Валютный рынок в контексте
Эй ты прищимленный! А тебе видать сепары на танке что то прищемили,раз ты про зелёный танк вдруг заговорил! Сиди в своём зелёном танке там ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD) и кукарекай как в Украине всё плохо и про $ па 30
Додано: Пон 19 бер, 2018 10:18
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,41/26,45 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки едва заметного расширения гривневой ликвидности. Об этом дал понять символический (с уровня 57 538,5 млн. грн. к отметке 57 802,9 млн. грн.) рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике есть «теоретический» риск для курса гривни на торгах валютного межбанка.
Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 марта с уровней: доллар – 26,30/26,60 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 16 марта по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 16 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилась до отметки $1,2285, опустившись до $1,2264 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,2272 на открытии торгов в Европе.
Дата: 19 марта 2018 г. на 10.13
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,50/26,65 UAH/USD
€ – 32,60/32,95 UAH/EUR
RUB – 0,457/0,462 UAH/RUB
US
Додано: Пон 19 бер, 2018 10:29
Re: Валютный рынок в контексте
...сьогодні в місті Лева курси в обмінках..... - а, дивіться самі!(ТЦ Сихів..... і можете звернути увагу на бабок з молоком на снігу, за два кроки від головного входу в ТЦ! - 21 століття!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 19 бер, 2018 10:31
Привет из Днепра-2
К 10.29, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара потеряли в цене, оказавшись на отметке 26,35/26,40 UAH/USD.
«Оферов на моменте больше, системные покупатели пока затаились», - констатировал наш гуру.
US
Додано: Пон 19 бер, 2018 10:38
Re: Валютный рынок в контексте
рынок 43/46
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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