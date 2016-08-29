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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4620462146224623

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 744
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
469
Всього голосів : 744
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 09:34

pesikot нет объективных оснований так полагать.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 09:38

Re: Валютный рынок в контексте

Всем добра. ПУМБ 50/90 с утра явно настроен на рост доллара .Киев по ЗФЛ на понижение 50/58
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:12

  Перес де Куэльяр написав:Всем добра. ПУМБ 50/90 с утра явно настроен на рост доллара .Киев по ЗФЛ на понижение 50/58

Явный разворот. Так что сливайте в ПУМБ по 26.50
Kravec_5
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:12

Re: Валютный рынок в контексте

:D А красивая крепчает
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:15

Re: Валютный рынок в контексте

  Vitl написав:Впечатление, что при переводе стрелки путей, тебе прищемило что то, именно на этой станции, и ты там до сих пор с прищемленными торчишь.А снег ведь пошёл, отрывайся и иди домой...
Эй ты прищимленный! А тебе видать сепары на танке что то прищемили,раз ты про зелёный танк вдруг заговорил! Сиди в своём зелёном танке там ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD) и кукарекай как в Украине всё плохо и про $ па 30
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:18

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,41/26,45 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки едва заметного расширения гривневой ликвидности. Об этом дал понять символический (с уровня 57 538,5 млн. грн. к отметке 57 802,9 млн. грн.) рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике есть «теоретический» риск для курса гривни на торгах валютного межбанка.


Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 марта с уровней: доллар – 26,30/26,60 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с открытием 16 марта по спросу и по предложению не изменился.

Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 16 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилась до отметки $1,2285, опустившись до $1,2264 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,2272 на открытии торгов в Европе.

Дата: 19 марта 2018 г. на 10.13

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,50/26,65 UAH/USD
€ – 32,60/32,95 UAH/EUR
RUB – 0,457/0,462 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:29

Re: Валютный рынок в контексте

...сьогодні в місті Лева курси в обмінках..... - а, дивіться самі!(ТЦ Сихів..... і можете звернути увагу на бабок з молоком на снігу, за два кроки від головного входу в ТЦ! - 21 століття!) :mrgreen:
Зображення
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:31

Привет из Днепра-2

К 10.29, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара потеряли в цене, оказавшись на отметке 26,35/26,40 UAH/USD.
«Оферов на моменте больше, системные покупатели пока затаились», - констатировал наш гуру.

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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:38

Re: Валютный рынок в контексте

рынок 43/46
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
 
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