Додано: Пон 19 бер, 2018 10:18

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,41/26,45 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки едва заметного расширения гривневой ликвидности. Об этом дал понять символический (с уровня 57 538,5 млн. грн. к отметке 57 802,9 млн. грн.) рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике есть «теоретический» риск для курса гривни на торгах валютного межбанка.





Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 марта с уровней: доллар – 26,30/26,60 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 16 марта по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 16 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилась до отметки $1,2285, опустившись до $1,2264 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,2272 на открытии торгов в Европе.



Дата: 19 марта 2018 г. на 10.13



Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,50/26,65 UAH/USD

€ – 32,60/32,95 UAH/EUR

RUB – 0,457/0,462 UAH/RUB



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