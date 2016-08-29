Додано: Пон 19 бер, 2018 11:07

Привет из Днепра-4



С появлением на межбанке системных игроков котировки доллара ускорили рост, оказавшись по состоянию на 11.04 на уровне 26,44/26,47 UAH/USD. «Дефицит предложения СКВ диктует сюжет торгов», - был кратким наш гуру.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,50/26,60 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 5,0-7,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 32,60/32,90 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 16 марта спрос упал на 10,0-15,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 19 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось равновесие спроса и предложение. Обороты «сиротские».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,50/26,60 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 5,0-7,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 32,60/32,90 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 16 марта спрос упал на 10,0-15,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 19 марта в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки констатировали баланс спроса и предложения.



Дата: 19 марта 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.57



Мелкий опт «неформал»



$ 26,50/26,55-57 UAH/USD

EUR 32,50/32,65 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 марта стартовали в условиях тишины по части реальных сделок.



Дата: 19 марта 2018 г. на 10.55



рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 26,50/26,60 UAH/USD

€ 32,60/32,85 UAH/EUR

RUB – 0,456/0,462 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях

преобладания розничного клиентского «приноса». Оптовые сделки отсутствуют.



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