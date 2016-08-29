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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 бер, 2018 10:54
Re: Валютный рынок в контексте
рынок 46/48
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Пон 19 бер, 2018 10:58
Re: Валютный рынок в контексте
Поспешили?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Пон 19 бер, 2018 11:06
Додано: Пон 19 бер, 2018 11:07
Привет из Днепра-4
С появлением на межбанке системных игроков котировки доллара ускорили рост, оказавшись по состоянию на 11.04 на уровне 26,44/26,47 UAH/USD. «Дефицит предложения СКВ диктует сюжет торгов», - был кратким наш гуру.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,50/26,60 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 5,0-7,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 32,60/32,90 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 16 марта спрос упал на 10,0-15,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 19 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось равновесие спроса и предложение. Обороты «сиротские».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,50/26,60 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 5,0-7,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 32,60/32,90 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 16 марта спрос упал на 10,0-15,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 19 марта в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки констатировали баланс спроса и предложения.
Дата: 19 марта 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.57
Мелкий опт «неформал»
$ 26,50/26,55-57 UAH/USD
EUR 32,50/32,65 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 марта стартовали в условиях тишины по части реальных сделок.
Дата: 19 марта 2018 г. на 10.55
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,50/26,60 UAH/USD
€ 32,60/32,85 UAH/EUR
RUB – 0,456/0,462 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса». Оптовые сделки отсутствуют.
US
Додано: Пон 19 бер, 2018 11:08
Re: Валютный рынок в контексте
МБ на 11.00 25.68 млн сзв 26.4167
Вдалого дня, панове!
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Пон 19 бер, 2018 11:09
Re: Валютный рынок в контексте
Добавлено: Пт 16 мар, 2018 13:24
По Киеву подростаем 55/ все по феншую Думаю на выходные наличка хорошо отторгует и будет готова откатить в понедельник после обед , но на Межбанке считаю ещё не достаточно отросли , чтобы развернутся , возможен ещё рост безнала как минимум. 1-2 сессии.
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 19 бер, 2018 11:16
а я не дочекаюсь коли вони новий побудують
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Пон 19 бер, 2018 11:50
Re: Валютный рынок в контексте
На ЧР доллар припал на 2-3 копейки (Киев).
Додано: Пон 19 бер, 2018 11:51
Привет из Днепра-5
Около 11.47 котировки доллара заморозив рост, консолидировались на уровне 26,41/26,47 UAH/USD.
Дополуденное «зеленое» ралли валютного межбанка «на дефиците» сопровождалось признаками некоторого «послабления» на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, более значимые биды ставов межбанковского гривневого кредита overnight рынка Depo понизились с уровня 15,00/16,00% к отметке 14,50/16,00% годовых.
US
Додано: Пон 19 бер, 2018 11:58
Re: Валютный рынок в контексте
Я думаю, этот год будет самым сложным для прогнозирования, т.к. в следующем предстоят выборы, и в их честь НБУ может пытаться удержать курс на самых низких позициях. Не удивлюсь, если летом обновим лойсы прошлого года, все к тому идет. Нужно ведь нынешней власти и Президенту рейтинг повышать и показывать видимость "покращень".
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