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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 46224623462446254626>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 744
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
469
Всього голосів : 744
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:54

Re: Валютный рынок в контексте

рынок 46/48
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:58

Re: Валютный рынок в контексте

  Kravec_5 написав:Явный разворот.

  сірий написав::D А красивая крепчает

Поспешили?
  4x4 написав:рынок 46/48
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:06

  козак написав:
  Kravec_5 написав:Явный разворот.

  сірий написав::D А красивая крепчает

Поспешили?
  4x4 написав:рынок 46/48

Слепой говорил -"поглядим"
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:07

Привет из Днепра-4

С появлением на межбанке системных игроков котировки доллара ускорили рост, оказавшись по состоянию на 11.04 на уровне 26,44/26,47 UAH/USD. «Дефицит предложения СКВ диктует сюжет торгов», - был кратким наш гуру.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,50/26,60 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 5,0-7,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 32,60/32,90 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 16 марта спрос упал на 10,0-15,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 19 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось равновесие спроса и предложение. Обороты «сиротские».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,50/26,60 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 5,0-7,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 32,60/32,90 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 16 марта спрос упал на 10,0-15,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 19 марта в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки констатировали баланс спроса и предложения.

Дата: 19 марта 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.57

Мелкий опт «неформал»

$ 26,50/26,55-57 UAH/USD
EUR 32,50/32,65 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 марта стартовали в условиях тишины по части реальных сделок.

Дата: 19 марта 2018 г. на 10.55

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,50/26,60 UAH/USD
€ 32,60/32,85 UAH/EUR
RUB – 0,456/0,462 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса». Оптовые сделки отсутствуют.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:08

Re: Валютный рынок в контексте

МБ на 11.00 25.68 млн сзв 26.4167
Вдалого дня, панове!
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:09

Re: Валютный рынок в контексте

Добавлено: Пт 16 мар, 2018 13:24
По Киеву подростаем 55/ все по феншую Думаю на выходные наличка хорошо отторгует и будет готова откатить в понедельник после обед , но на Межбанке считаю ещё не достаточно отросли , чтобы развернутся , возможен ещё рост безнала как минимум. 1-2 сессии.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:16

  Перес де Куэльяр написав:
  Karp написав:прям как у нас на форуме...
У Севастополі за голосування роздають медальки й солодощі
https://www.pravda.com.ua/news/2018/03/18/7174980/

Я чекав що мавзолей спалять ,а воно он що. Кожен "лапоть" заслуговує на свого "лаптя".
Поки не здохнуть як раби.
а я не дочекаюсь коли вони новий побудують :twisted:
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:50

Re: Валютный рынок в контексте

На ЧР доллар припал на 2-3 копейки (Киев).
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:51

Привет из Днепра-5

Около 11.47 котировки доллара заморозив рост, консолидировались на уровне 26,41/26,47 UAH/USD.

Дополуденное «зеленое» ралли валютного межбанка «на дефиците» сопровождалось признаками некоторого «послабления» на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, более значимые биды ставов межбанковского гривневого кредита overnight рынка Depo понизились с уровня 15,00/16,00% к отметке 14,50/16,00% годовых.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:58

Re: Валютный рынок в контексте

Я думаю, этот год будет самым сложным для прогнозирования, т.к. в следующем предстоят выборы, и в их честь НБУ может пытаться удержать курс на самых низких позициях. Не удивлюсь, если летом обновим лойсы прошлого года, все к тому идет. Нужно ведь нынешней власти и Президенту рейтинг повышать и показывать видимость "покращень". ;-)
Сержик
 
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