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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4622462346244625

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 744
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
469
Всього голосів : 744
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:02

  Karp написав:МБ на 11.00 25.68 млн сзв 26.4167
Вдалого дня, панове!


Вам не надоело транслировать данные из таблички "Оперативний стан міжбанківського валютного ринку України" ?

Все, кому это интересно, давно сохранили нужную ссылку и смотрят. Или посты набиваете? Зачем?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:11

  Искатель написав:
  Karp написав:МБ на 11.00 25.68 млн сзв 26.4167
Вдалого дня, панове!


Вам не надоело транслировать данные из таблички "Оперативний стан міжбанківського валютного ринку України" ?

Все, кому это интересно, давно сохранили нужную ссылку и смотрят. Или посты набиваете? Зачем?

набиваю :D
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:12

Искатель
Да точно также 4x4 *хотелки* с укрдилинга сюда кидает....хотя они светятся прямо тут на сайте) но еще и + кто то ставит)
Doctor
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:21

Привет из Днепра-6

Пополудни, на 12.14 Киева, действующие цены безналичного «американца» (26,41/26,43 UAH/USD) констатировали очередную смену настроения на рынке. «Быстро охладели к горному туризму», - резюмировал наш гуру, указав при этом на самостоятельность рынка в принятии этого решения, без участия регулятора.

К 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором «размытии» действующих цен в паре доллар-гривня (26,50-53/26,55-57 UAH/USD, евро - 32,75/32,90 UAH/EUR). На моменте на рынке столицы равновесие спроса и предложения, сопровождаемое низкой ликвидностью торгов.

Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро сузили спред выросли на фоне равновесия спроса и предложения, позволившего это сделать: 26,50-53/26,58-60 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,465 UAH/RUB. Обороты «средние», равновесие покупок и продаж.

Дата: 19 марта 2018 г. на 11.55

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,52/26,65 UAH/USD
€ – 32,60/32,95 UAH/EUR
RUB – 0,457/0,462 UAH/RUB

По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительных переменах в ценах (26,53/26,60 UAH/USD, евро - 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,456/0,462 UAH/RUB). Здесь наблюдавшийся с утра розничный клиентский принос вырос до оптового.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:32

  Doctor написав:Искатель
Да точно также 4x4 *хотелки* с укрдилинга сюда кидает....хотя они светятся прямо тут на сайте) но еще и + кто то ставит)

Хотелки укрдилинга не рисую. Могли бы сравнить, что рисует укрдилинг, и что даю я. Или вам еще и какие банки как котируют, бегущей строкой? Перебьетесь :)
Впрочем, могу и не давать рынок. Вы ж и так все видите. :)
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:33

  Doctor написав:Искатель
Да точно также 4x4 *хотелки* с укрдилинга сюда кидает....хотя они светятся прямо тут на сайте) но еще и + кто то ставит)

здесь люди пишут то, что в пределах правил форума, а особо продвинутых никто читать не заставляет :D а на худой конец можно "забанить" нерадиваго :P
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:37

Re: Валютный рынок в контексте

Противовес наблюдаем ЧР нацелен откатить ,а безнал на межбанке чуть подрос ,такой себе стопор на моменте.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:39

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:такой себе стопор на моменте


вероятно, что потопчемся на месте сегодня
Востаннє редагувалось rasmus в Пон 19 бер, 2018 12:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:42

  4x4 написав:
  Doctor написав:Искатель
Да точно также 4x4 *хотелки* с укрдилинга сюда кидает....хотя они светятся прямо тут на сайте) но еще и + кто то ставит)

Хотелки укрдилинга не рисую. Могли бы сравнить, что рисует укрдилинг, и что даю я. Или вам еще и какие банки как котируют, бегущей строкой? Перебьетесь :)
Впрочем, могу и не давать рынок. Вы ж и так все видите. :)

видит все только кашпировский :D А Ваша инфо очень даже своевременная и конкретная. Если Вас не затруднит, периодически делитесь ею с нами. Спасибо
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:45

  rasmus написав:
  Перес де Куэльяр написав:такой себе стопор на моменте


верояно, что потопчемся на месте сегодня
Писал раннее ,что для загона безнал недостаточно вырос,"ЯША"будет тянуть вверх ,а наличку на вечер развернет,в ином случае не вижу смысл в этом отскоке для НБУ.
Перес де Куэльяр
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