Вам не надоело транслировать данные из таблички
Все, кому это интересно, давно сохранили
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 бер, 2018 12:02
Вам не надоело транслировать данные из таблички
Все, кому это интересно, давно сохранили
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 19 бер, 2018 12:11
набиваю
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Пон 19 бер, 2018 12:12
Искатель
Да точно также 4x4 *хотелки* с укрдилинга сюда кидает....хотя они светятся прямо тут на сайте) но еще и + кто то ставит)
Додано: Пон 19 бер, 2018 12:21
Привет из Днепра-6
Пополудни, на 12.14 Киева, действующие цены безналичного «американца» (26,41/26,43 UAH/USD) констатировали очередную смену настроения на рынке. «Быстро охладели к горному туризму», - резюмировал наш гуру, указав при этом на самостоятельность рынка в принятии этого решения, без участия регулятора.
К 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором «размытии» действующих цен в паре доллар-гривня (26,50-53/26,55-57 UAH/USD, евро - 32,75/32,90 UAH/EUR). На моменте на рынке столицы равновесие спроса и предложения, сопровождаемое низкой ликвидностью торгов.
Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро сузили спред выросли на фоне равновесия спроса и предложения, позволившего это сделать: 26,50-53/26,58-60 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,465 UAH/RUB. Обороты «средние», равновесие покупок и продаж.
Дата: 19 марта 2018 г. на 11.55
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,52/26,65 UAH/USD
€ – 32,60/32,95 UAH/EUR
RUB – 0,457/0,462 UAH/RUB
По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительных переменах в ценах (26,53/26,60 UAH/USD, евро - 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,456/0,462 UAH/RUB). Здесь наблюдавшийся с утра розничный клиентский принос вырос до оптового.
US
Додано: Пон 19 бер, 2018 12:32
Хотелки укрдилинга не рисую. Могли бы сравнить, что рисует укрдилинг, и что даю я. Или вам еще и какие банки как котируют, бегущей строкой? Перебьетесь
Впрочем, могу и не давать рынок. Вы ж и так все видите.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Пон 19 бер, 2018 12:33
здесь люди пишут то, что в пределах правил форума, а особо продвинутых никто читать не заставляет а на худой конец можно "забанить" нерадиваго
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Пон 19 бер, 2018 12:37
Re: Валютный рынок в контексте
Противовес наблюдаем ЧР нацелен откатить ,а безнал на межбанке чуть подрос ,такой себе стопор на моменте.
Додано: Пон 19 бер, 2018 12:39
Re: Валютный рынок в контексте
Востаннє редагувалось rasmus в Пон 19 бер, 2018 12:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 19 бер, 2018 12:42
видит все только кашпировский А Ваша инфо очень даже своевременная и конкретная. Если Вас не затруднит, периодически делитесь ею с нами. Спасибо
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Пон 19 бер, 2018 12:45
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