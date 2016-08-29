Додано: Пон 19 бер, 2018 12:21

Привет из Днепра-6



Пополудни, на 12.14 Киева, действующие цены безналичного «американца» (26,41/26,43 UAH/USD) констатировали очередную смену настроения на рынке. «Быстро охладели к горному туризму», - резюмировал наш гуру, указав при этом на самостоятельность рынка в принятии этого решения, без участия регулятора.



К 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором «размытии» действующих цен в паре доллар-гривня (26,50-53/26,55-57 UAH/USD, евро - 32,75/32,90 UAH/EUR). На моменте на рынке столицы равновесие спроса и предложения, сопровождаемое низкой ликвидностью торгов.



Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро сузили спред выросли на фоне равновесия спроса и предложения, позволившего это сделать: 26,50-53/26,58-60 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,465 UAH/RUB. Обороты «средние», равновесие покупок и продаж.



Дата: 19 марта 2018 г. на 11.55



Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,52/26,65 UAH/USD

€ – 32,60/32,95 UAH/EUR

RUB – 0,457/0,462 UAH/RUB



По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительных переменах в ценах (26,53/26,60 UAH/USD, евро - 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,456/0,462 UAH/RUB). Здесь наблюдавшийся с утра розничный клиентский принос вырос до оптового.



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