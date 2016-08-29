Додано: Пон 19 бер, 2018 13:31

Привет из Днепра-8



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,41/26,45 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки едва заметного расширения гривневой ликвидности. Об этом дал понять символический (с уровня 57 538,5 млн. грн. к отметке 57 802,9 млн. грн.) рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике есть «теоретический» риск для курса гривни на торгах валютного межбанка.



К 10.29, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара потеряли в цене, оказавшись на отметке 26,35/26,40 UAH/USD.

«Оферов на моменте больше, системные покупатели пока затаились», - констатировал наш гуру.



На 10.42 спуск в «теплые долины» сорвался – не смотря на возвращение в Украину холодной погоды, был организован турпоход в горы. Цена доллара вернулась к росту, оказавшись в указанное время на отметке 26,40/26,45 UAH/USD. Собственно, о более высоком значении средневзвешенного курса состоявшихся сделок, чем в пятницу, свидетельствовали цифры оперативной сводки НБУ.



С появлением на межбанке системных игроков котировки доллара ускорили рост, оказавшись по состоянию на 11.04 на уровне 26,44/26,47 UAH/USD. «Дефицит предложения СКВ диктует сюжет торгов», - был кратким наш гуру.



Около 11.47 котировки доллара заморозив рост, консолидировались на уровне 26,41/26,47 UAH/USD.



Дополуденное «зеленое» ралли валютного межбанка «на дефиците» сопровождалось признаками некоторого «послабления» на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, более значимые биды ставов межбанковского гривневого кредита overnight рынка Depo понизились с уровня 15,00/16,00% к отметке 14,50/16,00% годовых.



Пополудни, на 12.14 Киева, действующие цены безналичного «американца» (26,41/26,43 UAH/USD) констатировали очередную смену настроения на рынке. «Быстро охладели к горному туризму», - резюмировал наш гуру, указав при этом на самостоятельность рынка в принятии этого решения, без участия регулятора.



К 12.36 доллар, остановив курсовую динамику, замер на отметке 26,41/26,43 UAH/USD. «Похоже, у рынка дефицит идей», - констатировал наш гуру.



Наконец, около 13.07 не изменившимися ценами валютный межбанк около 12.40 Киева ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на цифре 26,41/26,43 UAH/USD, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 марта с уровней: доллар – 26,30/26,60 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 16 марта по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 16 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилась до отметки $1,2285, опустившись до $1,2264 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,2272 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

19 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,50/26,60 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 5,0-7,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 32,60/32,90 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 16 марта спрос упал на 10,0-15,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 19 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось равновесие спроса и предложение. Обороты «сиротские».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,50/26,60 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 5,0-7,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 32,60/32,90 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 16 марта спрос упал на 10,0-15,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 19 марта в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки констатировали баланс спроса и предложения.



К 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором «размытии» действующих цен в паре доллар-гривня (26,50-53/26,55-57 UAH/USD, евро - 32,75/32,90 UAH/EUR). На моменте на рынке столицы равновесие спроса и предложения, сопровождаемое низкой ликвидностью торгов.



По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительных переменах в ценах (26,53/26,60 UAH/USD, евро - 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,456/0,462 UAH/RUB). Здесь наблюдавшийся с утра розничный клиентский принос вырос до оптового.



Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро сузили спред выросли на фоне равновесия спроса и предложения, позволившего это сделать: 26,50-53/26,58-60 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,465 UAH/RUB. Обороты «средние», равновесие покупок и продаж.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 19 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,50/26,65 UAH/USD, евро – 32,60/32,95 UAH/EUR, рубль 0,457/0,462 UAH/RUB, Киев опт 26,50/26,55-57 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,50/26,55-57 UAH/USD, евро (опт) 32,70/32,85 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,70/32,85 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,45/26,65 UAH/USD, евро – 32,40/32,85 UAH/EUR, рубль - 0,45/0,46 RUB/USD, Одесса – опт 26,50/26,60 UAH/USD, розница – 26,45/26,66 UAH/USD; Запорожье – 26,50/26,60 UAH/USD; евро – 32,60/32,85 UAH/EUR, рубль - 0,456/0,462 RUB/USD.



Ход торгов безналичным долларом в понедельник дал основание считать, что у рынка «американца» отсутствуют не только идеи, но и сколь-нибудь значимые драйверы для полноценной пролонгации «бычьего» тренда.



В самом деле, несмотря на привычное в дебюте новой недели отсутствие в должном количестве поступлений экспортной СКВ из-за рубежа, «бычий» тренд безналичного доллара довольно быстро «сдулся». В сопровождении заметного отставания текущей ликвидности сделок от пятничной сессии.



Доллар дорожал по инерции, хотя с базовыми причинами для этого роста было «не очень».



Прежде всего укажем на заметное падение ожидаемого гривневого «вброса» со стороны Казначейства под вывеской компенсации НДС. Тамошние объемы в разы ниже, чем в прошлом месяце.



Во-вторых, упавший ажиотажный спрос на наличный доллар «заморозил» скупку безналичной СКВ банками на межбанке для перепродаж ее на наличном рынке.



В-третьих, импортеры охладели к подорожавшему 14-16 доллару.



На валютном межбанке 19-го, несмотря на ожидаемое подорожание безналичного «американца» по средневзвешенному курсу, похоже, наступает межсезонье, которое на ближайших сессиях может смениться ситуативным доминированием предложения СКВ

На неделе ожидается пролонгация размещения ОВГЗ, а, кроме того, во вторник-среду нарастает приток экспортной выручки из-за рубежа.



В контексте участия «варягов» в мероприятиях Минфина по размещению казенных бумаг, отметим исчерпание лимита часть нерезидентов, закрывающего им доступ на рынок ценных бумаг. Впрочем, ряд системных инвестором не теряют своего интереса у пятилетним ОВГЗ, под который вполне могут расстаться с часть своих СКВ-активов ради гривни. Однако, как и ранее, вероятность активных оферов доллара этими инвестора будет определяться «скупостью» Минфина, который может пожадничать в отношении установленной доходности своих облигаций.



Таким образом, к началу III декады марта на рынке безналичного доллара сложились условия для установления периода относительной стабильности.



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