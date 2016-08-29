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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4624462546264627

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 744
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
469
Всього голосів : 744
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:20

  edvardd написав:вот так всегда, выходит пара шавок и разгоняет пишущих, заодно завлекая на другие сайты, а потом удивляемся - чего ветка пустая...

Есть волшебная кнопка: "игнор".
Не нравится что пишет учетка: забанил -> и не видишь.
И нечего фекалии разбрасывать.
спросить у любой "пересичной бабушки"
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vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:28

  Искатель написав:..............
Вы казначей? Работаете на дилинге? Откуда дровишки Ваши?
Межбанковские котировки всегда есть, где взять. Например, вот здесь. Если у Вас есть интересная информация, например, какой банк выходит с продажами, какой - с покупками (не надо их биды-офера светить, хотя бы название!), это очень интересно. А мусорить тем, чего полно в инете - не стОит...

Насколько понимаю, Ваше предположение верно, и 4х4 имеет доступ к данным МБ. И, кстати, его цифры достаточно часто опережают другие источники и несколько отличаются.
Поэтому, как по мне, его посты полезны.
Посты Karp"а с данными с курс.ком - особого смысла не вижу, но, может, кому-то лень открывать курс.ком. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:30

  edvardd написав:вот так всегда, выходит пара шавок и разгоняет пишущих, заодно завлекая на другие сайты, а потом удивляемся - чего ветка пустая...

и вообще не понятно по чём сырбор, даже не политика :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:34

Re: Валютный рынок в контексте

А дуже просто - ніхто не знає - куди курс поверне - і нервують ...
Ну а тут хто до чого причепиться вже ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:39

vovan_prm, Вы невнимательны.
edvardd в общем-то поддержал 4х4 (и Karp"а?) и выступил протип поста Искателя. Так что Вы напрасно на него наехали. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:42

  ЛАД написав:vovan_prm, Вы невнимательны.
edvardd в общем-то поддержал 4х4 (и Karp"а?) и выступил протип поста Искателя. Так что Вы напрасно на него наехали. :)

А я поддержал пост edvardd.
Кто не внимателен?
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vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:45

  Puente написав:А дуже просто - ніхто не знає - куди курс поверне - і нервують ...
Ну а тут хто до чого причепиться вже ...

Это не политика,это религия вмешалась!!!

Вера будеттолькодорожать дала трещину,обвалисты на прошлойнеделе в душе уже почти увидели "хотя бы 27 на приём",а курс забуксовал и скатился в боковик,а ведь каждый сектант из прихода дорожателей понимает, как устроена толпа и оленьи повадки,если курс не летит как ракета,то он скорее всего будет откатываться и ...о ужас,скорее всего снова будет ПАДАТЬ,а это для севших в последний вагон явно не по 26.50 смерти подобно....

Так что сильные чувства зацепили,а именно потеря денег,живых денег,не проскрипеть в умах на какого-то форумчанина "козёл",а реально потерять бабла,купить например пару недель назад по 26.80 с надеждами заработать и сдавать сегодня по 26.55,я уже молчу что таких приёмов нет,но это мелочи! :lol:

Нормальные сегодня курсы,как для среднегодового в бюджете,как для лёгкого мороза,как для скорой весны,можно даже сказать,что отличные! Всем дорожателям пора узбагоится и снова приберечь гневные\восклицательные посты до осени.)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:45

  vitaliy0734998884 написав:
  Перес де Куэльяр написав:Противовес наблюдаем ЧР нацелен откатить ,а безнал на межбанке чуть подрос ,такой себе стопор на моменте.

думаю что упадет) продал чучуть по 26.55 Киев Шулявка ) :D
Все правильно Вы сделали,немного перестраховались от изменений вектора движений по курсу.
Перес де Куэльяр
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  #<1 ... 4624462546264627
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