Додано: Пон 19 бер, 2018 14:45

Puente написав: А дуже просто - ніхто не знає - куди курс поверне - і нервують ...

Ну а тут хто до чого причепиться вже ... А дуже просто - ніхто не знає - куди курс поверне - і нервують ...Ну а тут хто до чого причепиться вже ...

Это не политика,это религия вмешалась!!!Вера будеттолькодорожать дала трещину,обвалисты на прошлойнеделе в душе уже почти увидели "хотя бы 27 на приём",а курс забуксовал и скатился в боковик,а ведь каждый сектант из прихода дорожателей понимает, как устроена толпа и оленьи повадки,если курс не летит как ракета,то он скорее всего будет откатываться и ...о ужас,скорее всего снова будет ПАДАТЬ,а это для севших в последний вагон явно не по 26.50 смерти подобно....Так что сильные чувства зацепили,а именно потеря денег,живых денег,не проскрипеть в умах на какого-то форумчанина "козёл",а реально потерять бабла,купить например пару недель назад по 26.80 с надеждами заработать и сдавать сегодня по 26.55,я уже молчу что таких приёмов нет,но это мелочи!Нормальные сегодня курсы,как для среднегодового в бюджете,как для лёгкого мороза,как для скорой весны,можно даже сказать,что отличные! Всем дорожателям пора узбагоится и снова приберечь гневные\восклицательные посты до осени.)))