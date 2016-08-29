Есть волшебная кнопка: "игнор".
Не нравится что пишет учетка: забанил -> и не видишь.
И нечего фекалии разбрасывать.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 бер, 2018 14:20
Есть волшебная кнопка: "игнор".
Не нравится что пишет учетка: забанил -> и не видишь.
И нечего фекалии разбрасывать.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Пон 19 бер, 2018 14:28
Насколько понимаю, Ваше предположение верно, и 4х4 имеет доступ к данным МБ. И, кстати, его цифры достаточно часто опережают другие источники и несколько отличаются.
Поэтому, как по мне, его посты полезны.
Посты Karp"а с данными с курс.ком - особого смысла не вижу, но, может, кому-то лень открывать курс.ком.
Додано: Пон 19 бер, 2018 14:30
и вообще не понятно по чём сырбор, даже не политика
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 19 бер, 2018 14:34
Re: Валютный рынок в контексте
А дуже просто - ніхто не знає - куди курс поверне - і нервують ...
Ну а тут хто до чого причепиться вже ...
Додано: Пон 19 бер, 2018 14:39
vovan_prm, Вы невнимательны.
edvardd в общем-то поддержал 4х4 (и Karp"а?) и выступил протип поста Искателя. Так что Вы напрасно на него наехали.
Додано: Пон 19 бер, 2018 14:42
А я поддержал пост edvardd.
Кто не внимателен?
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Пон 19 бер, 2018 14:45
Это не политика,это религия вмешалась!!!
Вера будеттолькодорожать дала трещину,обвалисты на прошлойнеделе в душе уже почти увидели "хотя бы 27 на приём",а курс забуксовал и скатился в боковик,а ведь каждый сектант из прихода дорожателей понимает, как устроена толпа и оленьи повадки,если курс не летит как ракета,то он скорее всего будет откатываться и ...о ужас,скорее всего снова будет ПАДАТЬ,а это для севших в последний вагон явно не по 26.50 смерти подобно....
Так что сильные чувства зацепили,а именно потеря денег,живых денег,не проскрипеть в умах на какого-то форумчанина "козёл",а реально потерять бабла,купить например пару недель назад по 26.80 с надеждами заработать и сдавать сегодня по 26.55,я уже молчу что таких приёмов нет,но это мелочи!
Нормальные сегодня курсы,как для среднегодового в бюджете,как для лёгкого мороза,как для скорой весны,можно даже сказать,что отличные! Всем дорожателям пора узбагоится и снова приберечь гневные\восклицательные посты до осени.)))
Додано: Пон 19 бер, 2018 14:45
Все правильно Вы сделали,немного перестраховались от изменений вектора движений по курсу.
реклама
|