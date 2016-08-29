Зроблю виняток на одне повідомлення. Надіюся, Чай мені пробачить. 4х4 зявився тут недавно дає дуже оперативну інформацію по реальному МБ. Ця інформація на приблизно годину оперативніша за тутешні дані укрдилінгу і значно оперативніша за інфо від шановного ДС. Для людей, які щодня приймають рішення про валютні операції чи в короткому часі шукають точку оптимального входу-виходу - це дуже цінно. І тут зявляються старі знайомі і гуртом починають їсти дописувача. А решта тихо спостерігає, замість того, щоб заступитися чи може плюсанути 4х4, задати людині якесь конструктивне питання (підозрюю, він може цікаві речі написати). Так ви вигнали звідси Ехо - не останнього РЕАЛЬНОГО оператора готівкового ринку Києва, який давав тут також живі дані і час до часу свої коментарі. З нього кілька днів стібалися ті самі в полосатих купальниках, а всі решта мовчали. Коли тут останній раз Сибариту плюсанув хтось (а є за що в кожному його повідомленні)? До Переса уже добираєтеся (хоч він і викладає думки специфічно, але читати вартує)... А потім хтось ще дивується, чому тут практично нічого цінного прочитати не можливо, де прогнози, цікаві думки, сміливі ідеї...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Может хватит пургу нести.На валютную ветку часто заходят,чтобы видеть цифры и прогнозы курса ,а также изменение цифр в реальном времени разные люди.Зорька пропала с своими котировками и многие другие.Господа 4x4 и Karp Ваши цифры полезны ,делайте посты и дальше.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 19 бер, 2018 15:47, всього редагувалось 1 раз.
4x4 написав:Ок, уговорили. Пользуйтесь тем, чего полно в инете
Не берите в голову. Те, кто интересуется межбанком видят, насколько Ваша информация опережает все другие источники. К сожалению, те, кто интересуется исключительно курсами в розничных обменках, агрессивнее, но караван должен идти.
БМ Банк - чьими услугами многие пользовались с целью покупки/продажи по кросс курсам прекращает свою деятельность в Украине.
Как сообщается на сайте банка со ссылкой на решение акционера - группы "ВТБ", разработан план прекращения банковской деятельности в рамках стратегии по оптимизации присутствия на украинском рынке и в соответствии с требованиями Закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков". Согласно этому плану, банк в течение 180 дней с даты согласования Национальным банком полностью выполнит свои обязательства перед клиентами и в сентябре 2018 года направит регулятору ходатайство об отзыве банковской лицензии.
БМ банк, мав схильність кидати клієнтів (в легких формах). Міняв велику суму € на $ , виявилася велика кількість вєтхих куп"юр, а 8 соток взагалі старі, з малими портретами, котрих вже обмінки не беруть. Ще б валютчикам не дивувався, але банк, тим більше центральне відділення.