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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4625462646274628>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 744
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
469
Всього голосів : 744
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:55

Re: Валютный рынок в контексте

Зроблю виняток на одне повідомлення. Надіюся, Чай мені пробачить.
4х4 зявився тут недавно дає дуже оперативну інформацію по реальному МБ. Ця інформація на приблизно годину оперативніша за тутешні дані укрдилінгу і значно оперативніша за інфо від шановного ДС. Для людей, які щодня приймають рішення про валютні операції чи в короткому часі шукають точку оптимального входу-виходу - це дуже цінно. І тут зявляються старі знайомі і гуртом починають їсти дописувача. А решта тихо спостерігає, замість того, щоб заступитися чи може плюсанути 4х4, задати людині якесь конструктивне питання (підозрюю, він може цікаві речі написати).
Так ви вигнали звідси Ехо - не останнього РЕАЛЬНОГО оператора готівкового ринку Києва, який давав тут також живі дані і час до часу свої коментарі. З нього кілька днів стібалися ті самі в полосатих купальниках, а всі решта мовчали.
Коли тут останній раз Сибариту плюсанув хтось (а є за що в кожному його повідомленні)? До Переса уже добираєтеся (хоч він і викладає думки специфічно, але читати вартує)...
А потім хтось ще дивується, чому тут практично нічого цінного прочитати не можливо, де прогнози, цікаві думки, сміливі ідеї...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:58

Re: Валютный рынок в контексте

Может хватит пургу нести.На валютную ветку часто заходят,чтобы видеть цифры и прогнозы курса ,а также изменение цифр в реальном времени разные люди.Зорька пропала с своими котировками и многие другие.Господа 4x4 и Karp Ваши цифры полезны ,делайте посты и дальше.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 19 бер, 2018 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:00

  somilitark написав:...........
и сдавать сегодня по 26.55,я уже молчу что таких приёмов нет,но это мелочи! :lol:
..............

По Харькову 26,55/26,65, а самое узкое 26,57/26,60.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:02

Re: Валютный рынок в контексте

  4x4 написав:Ок, уговорили. Пользуйтесь тем, чего полно в инете

Не берите в голову. Те, кто интересуется межбанком видят, насколько Ваша информация опережает все другие источники. К сожалению, те, кто интересуется исключительно курсами в розничных обменках, агрессивнее, но караван должен идти.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:09

  ЛАД написав:
  somilitark написав:...........
и сдавать сегодня по 26.55,я уже молчу что таких приёмов нет,но это мелочи! :lol:
..............

По Харькову 26,55/26,65, а самое узкое 26,57/26,60.


Что-то вы сегодня не в форме,человек написал м.Шулявка,у нас сегодня на момент 52-53 это максимум.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:09

БМ Банк - чьими услугами многие пользовались с целью покупки/продажи по кросс курсам прекращает свою деятельность в Украине.
Как сообщается на сайте банка со ссылкой на решение акционера - группы "ВТБ", разработан план прекращения банковской деятельности в рамках стратегии по оптимизации присутствия на украинском рынке и в соответствии с требованиями Закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков". Согласно этому плану, банк в течение 180 дней с даты согласования Национальным банком полностью выполнит свои обязательства перед клиентами и в сентябре 2018 года направит регулятору ходатайство об отзыве банковской лицензии.


https://economics.unian.net/finance/100 ... raine.html
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:33

БМ банк, мав схильність кидати клієнтів (в легких формах). Міняв велику суму € на $ , виявилася велика кількість вєтхих куп"юр, а 8 соток взагалі старі, з малими портретами, котрих вже обмінки не беруть. Ще б валютчикам не дивувався, але банк, тим більше центральне відділення.

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:38

Re: Валютный рынок в контексте

Уже обсудили закон о валюте имени Петра Инкогнито?
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=63668
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:48

Был в ПУМБ и Альфа, сдавал по 26,50 и 26,48. Брали неохотно. Перед мной в ПУМБ сдавал человек 5т. Посмотрим)
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:54

Искатель

Дружище, вы ошиблись веткой. Отдохните и подумайте о своем поведении.

US
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