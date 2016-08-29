Додано: Пон 19 бер, 2018 14:55

Зроблю виняток на одне повідомлення. Надіюся, Чай мені пробачить.

4х4 зявився тут недавно дає дуже оперативну інформацію по реальному МБ. Ця інформація на приблизно годину оперативніша за тутешні дані укрдилінгу і значно оперативніша за інфо від шановного ДС. Для людей, які щодня приймають рішення про валютні операції чи в короткому часі шукають точку оптимального входу-виходу - це дуже цінно. І тут зявляються старі знайомі і гуртом починають їсти дописувача. А решта тихо спостерігає, замість того, щоб заступитися чи може плюсанути 4х4, задати людині якесь конструктивне питання (підозрюю, він може цікаві речі написати).

Так ви вигнали звідси Ехо - не останнього РЕАЛЬНОГО оператора готівкового ринку Києва, який давав тут також живі дані і час до часу свої коментарі. З нього кілька днів стібалися ті самі в полосатих купальниках, а всі решта мовчали.

Коли тут останній раз Сибариту плюсанув хтось (а є за що в кожному його повідомленні)? До Переса уже добираєтеся (хоч він і викладає думки специфічно, але читати вартує)...

А потім хтось ще дивується, чому тут практично нічого цінного прочитати не можливо, де прогнози, цікаві думки, сміливі ідеї...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.