Прийняття запропонованого проекту Закону України надасть змогу: удосконалити законодавчу базу та привести її у відповідність з найкращими європейськими практиками про вільне переміщення капіталу, що розширить можливості резидентів по розвитку зовнішньоекономічної діяльності і збільшенню експорту, сприяючи зміцненню і розвитку національної економіки; створити сприятливі умови для інвестування капіталу в українську економіку, розвитку міжнародних зв’язків, зняття напруженості у відносинах з іноземними партнерами, а також благотворно позначиться на діловій активності іноземних суб’єктів господарювання/фізичних осіб в Україні; вдосконалити законодавче забезпечення реалізації єдиної державної валютної політики, а також стабільності валюти України і валютного ринку України, як факторів прогресивного розвитку національної економіки і міжнародного економічного співробітництва.
А жизнь покажет.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Doctor написав:Искатель Да точно также 4x4 *хотелки* с укрдилинга сюда кидает....хотя они светятся прямо тут на сайте) но еще и + кто то ставит)
Хотелки укрдилинга не рисую. Могли бы сравнить, что рисует укрдилинг, и что даю я. Или вам еще и какие банки как котируют, бегущей строкой? Перебьетесь Впрочем, могу и не давать рынок. Вы ж и так все видите.
Не надо обижаться на хама. И не покидайте нас. Спасибо за посты.
Это пока еще законопроект. Бегло просмотрел. Краткое содержание: все решает НБУ. До появления документов, разработанных НБУ в рамках полномочий, которые предусматривает данный законопроект, обсуждать особо нечего. Переходные положения предусматривают, что закон начнет выполняться через 6 месяцев после вступления в силу. На принятие, подписание и опубликование тоже потребуется время. Т.о. эффект может наступить не раньше, чем через 8-9 месяцев. Какой будет ситуация к тому времени на валютном рынке предугадать сложно.
Очередной дурацкий законопроект. Никаких особенных послаблений в работе с валютой особо не видно, но и какого-то закручивания гаек, по сравнению с тем, что уже есть - тоже. Может профильные специалисты изучат подробно, и докопаются до того, ради чего всё затевается, но общее впечатление такое, что разработчикам, как обычно, лень писать, а "принимателям" лень читать, что им понаписали, поэтому юристы потом опять будут гадать, а что же имелось ввиду в этой воде на киселе, и как отбиваться от очередных надзорных органов, если треть текста закона легко можно повернуть в одну сторону, ещё треть - так же легко - в другую, а оставшееся вообще не имеет отношения к здравому смыслу. Можно назвать законопроект бредовым, но этим термином принято называть такие законы, которые приносят больше вреда, чем пользы, а для таких, в которых вообще непонятно что и для чего написано, термин пока не придумали.