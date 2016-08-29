Додано: Пон 19 бер, 2018 16:15

Scholar написав: Уже обсудили закон о валюте имени Петра Инкогнито?

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=63668 Уже обсудили закон о валюте имени Петра Инкогнито?

Очередной дурацкий законопроект.Никаких особенных послаблений в работе с валютой особо не видно, но и какого-то закручивания гаек, по сравнению с тем, что уже есть - тоже. Может профильные специалисты изучат подробно, и докопаются до того, ради чего всё затевается, но общее впечатление такое, что разработчикам, как обычно, лень писать, а "принимателям" лень читать, что им понаписали, поэтому юристы потом опять будут гадать, а что же имелось ввиду в этой воде на киселе, и как отбиваться от очередных надзорных органов, если треть текста закона легко можно повернуть в одну сторону, ещё треть - так же легко - в другую, а оставшееся вообще не имеет отношения к здравому смыслу.Можно назвать законопроект бредовым, но этим термином принято называть такие законы, которые приносят больше вреда, чем пользы, а для таких, в которых вообще непонятно что и для чего написано, термин пока не придумали.