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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4625462646274628

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 744
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
469
Всього голосів : 744
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:58

  Scholar написав:Уже обсудили закон о валюте имени Петра Инкогнито?
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=63668

Прийняття запропонованого проекту Закону України надасть змогу:
удосконалити законодавчу базу та привести її у відповідність з найкращими європейськими практиками про вільне переміщення капіталу, що розширить можливості резидентів по розвитку зовнішньоекономічної діяльності і збільшенню експорту, сприяючи зміцненню і розвитку національної економіки;
створити сприятливі умови для інвестування капіталу в українську
економіку, розвитку міжнародних зв’язків, зняття напруженості у відносинах з іноземними партнерами, а також благотворно позначиться на діловій активності іноземних суб’єктів господарювання/фізичних осіб в Україні;
вдосконалити законодавче забезпечення реалізації єдиної державної валютної політики, а також стабільності валюти України і валютного ринку України, як факторів прогресивного розвитку національної економіки і міжнародного економічного співробітництва.

А жизнь покажет.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:00

  4x4 написав:
  Doctor написав:Искатель
Да точно также 4x4 *хотелки* с укрдилинга сюда кидает....хотя они светятся прямо тут на сайте) но еще и + кто то ставит)

Хотелки укрдилинга не рисую. Могли бы сравнить, что рисует укрдилинг, и что даю я. Или вам еще и какие банки как котируют, бегущей строкой? Перебьетесь :)
Впрочем, могу и не давать рынок. Вы ж и так все видите. :)


Не надо обижаться на хама. И не покидайте нас.
Спасибо за посты.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:04

  Scholar написав:Уже обсудили закон о валюте имени Петра Инкогнито?
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=63668

Это пока еще законопроект.
Бегло просмотрел. Краткое содержание: все решает НБУ. До появления документов, разработанных НБУ в рамках полномочий, которые предусматривает данный законопроект, обсуждать особо нечего.
Переходные положения предусматривают, что закон начнет выполняться через 6 месяцев после вступления в силу. На принятие, подписание и опубликование тоже потребуется время. Т.о. эффект может наступить не раньше, чем через 8-9 месяцев. Какой будет ситуация к тому времени на валютном рынке предугадать сложно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:12

Сибарит

Ух ты. Нравится Ваш стиль. Что прогнозируете по анти-BEPS пакету? По нулевой декларации и налоговой амнистии?
Scholar
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:15

  Scholar написав:Уже обсудили закон о валюте имени Петра Инкогнито?
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=63668

Очередной дурацкий законопроект.
Никаких особенных послаблений в работе с валютой особо не видно, но и какого-то закручивания гаек, по сравнению с тем, что уже есть - тоже. Может профильные специалисты изучат подробно, и докопаются до того, ради чего всё затевается, но общее впечатление такое, что разработчикам, как обычно, лень писать, а "принимателям" лень читать, что им понаписали, поэтому юристы потом опять будут гадать, а что же имелось ввиду в этой воде на киселе, и как отбиваться от очередных надзорных органов, если треть текста закона легко можно повернуть в одну сторону, ещё треть - так же легко - в другую, а оставшееся вообще не имеет отношения к здравому смыслу.
Можно назвать законопроект бредовым, но этим термином принято называть такие законы, которые приносят больше вреда, чем пользы, а для таких, в которых вообще непонятно что и для чего написано, термин пока не придумали.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:20

Киев 45/50 чуть снижаемся .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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