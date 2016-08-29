Karp написав:за посл. час продано всего 8,38 млн, а курс потерял 3 коп
Средневзвешенный почти не изменился. Движение котировок на пустом рынке вполне нормально - типичный прыжок дохлой кошки. Искать аномалии можно, когда средневзвешенный существенно меняется на небольших объемах под конец сессии.
Karp написав:МБ на 17.00 304.48млн сзв 26.4360 за посл. час продано всего 8,38 млн, а курс потерял 3 коп
Мне сегодня уже дали по башке за несдержанность, поэтому буду более корректен в высказываниях. Дружище, просто для сведения: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... id=9628618 в этой табличке 15:30, 16:00 и т.п. - это время, на которое фиксируется количество и объем сделок, занесенных в систему "Вал-Кли" на этот момент. Обычно после 14:00 сделок уже нет, за исключением редких мелких, а после 15:00 межбанк "вымирает". Т.е. это чисто отображение в системе.
Я имею в виду, что сделка может быть совершена до обеда, а в систему внесена уже под вечер, "по спокойному" (когда уже основная работа сделана, осталось перед НБУ отчитаться). Ну и напомню, что каждая сделка обычно отображается в "Вал-Кли" два раза: продавцом и покупателем. Следовательно, "Объем покупки и продажи" надо делить на два. И в этой табличке 304,48 млн. надо делить на 2 и получим примерный объем сделок в долларах США (т.е. сделки в евро и прочем тут не отображаются).
P.S. Меня 4х4 в игнор добавил. Перебросьте кто-нибудь ему текст моих извинений, мне правда очень неудобно перед коллегой.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Karp написав:за посл. час продано всего 8,38 млн, а курс потерял 3 коп
Средневзвешенный почти не изменился. Движение котировок на пустом рынке вполне нормально - типичный прыжок дохлой кошки. Искать аномалии можно, когда средневзвешенный существенно меняется на небольших объемах под конец сессии.
На сколько я понимаю средневзвешенный, который рисует НБУ, не может резко меняться на маленьких объемах. Разве что целый день объема не было.
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp написав:МБ на 17.00 304.48млн сзв 26.4360 за посл. час продано всего 8,38 млн, а курс потерял 3 коп
Мне сегодня уже дали по башке за несдержанность, поэтому буду более корректен в высказываниях. Дружище, просто для сведения: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... id=9628618 в этой табличке 15:30, 16:00 и т.п. - это время, на которое фиксируется количество и объем сделок, занесенных в систему "Вал-Кли" на этот момент. Обычно после 14:00 сделок уже нет, за исключением редких мелких, а после 15:00 межбанк "вымирает". Т.е. это чисто отображение в системе.
Я имею в виду, что сделка может быть совершена до обеда, а в систему внесена уже под вечер, "по спокойному" (когда уже основная работа сделана, осталось перед НБУ отчитаться). Ну и напомню, что каждая сделка обычно отображается в "Вал-Кли" два раза: продавцом и покупателем. Следовательно, "Объем покупки и продажи" надо делить на два. И в этой табличке 304,48 млн. надо делить на 2 и получим примерный объем сделок в долларах США (т.е. сделки в евро и прочем тут не отображаются).
P.S. Меня 4х4 в игнор добавил. Перебросьте кто-нибудь ему текст моих извинений, мне правда очень неудобно перед коллегой.
отчего Вы решили что только у Вас есть ссылка на таблицу "оперативний стан" НБУ? Вы мне ее уже третий раз сегодня шлете. Если верить Вашим данным то после 14 нет сделок на МБ? Какие же данные НБУ туда размещает?
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp написав:МБ на 17.00 304.48млн сзв 26.4360 за посл. час продано всего 8,38 млн, а курс потерял 3 коп
Оперативная сводка отнюдь не отражает текущую ситуацию на межбанке и обновляется по мере поступления в НБУ сводок от участников торгов. Как правило, чем крупнее игрок, тем позже от него сводка регулятору.
Впрочем, как индикатор, особенн в дебюте сессии эта информация полезна.
Мне сегодня уже дали по башке за несдержанность, поэтому буду более корректен в высказываниях. Дружище, просто для сведения: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... id=9628618 в этой табличке 15:30, 16:00 и т.п. - это время, на которое фиксируется количество и объем сделок, занесенных в систему "Вал-Кли" на этот момент. Обычно после 14:00 сделок уже нет, за исключением редких мелких, а после 15:00 межбанк "вымирает". Т.е. это чисто отображение в системе.
Я имею в виду, что сделка может быть совершена до обеда, а в систему внесена уже под вечер, "по спокойному" (когда уже основная работа сделана, осталось перед НБУ отчитаться). Ну и напомню, что каждая сделка обычно отображается в "Вал-Кли" два раза: продавцом и покупателем. Следовательно, "Объем покупки и продажи" надо делить на два. И в этой табличке 304,48 млн. надо делить на 2 и получим примерный объем сделок в долларах США (т.е. сделки в евро и прочем тут не отображаются).
P.S. Меня 4х4 в игнор добавил. Перебросьте кто-нибудь ему текст моих извинений, мне правда очень неудобно перед коллегой.
отчего Вы решили что только у Вас есть ссылка на таблицу "оперативний стан" НБУ? Вы мне ее уже третий раз сегодня шлете. Если верить Вашим данным то после 14 нет сделок на МБ? Какие же данные НБУ туда размещает?
Да ничего я не решил, не надо меня пинать... В табличку данные не НБУ заносит Еще раз, это отображение данных, которые сами банки заводят(заносят) в систему "Вал-Кли". ДС выше уже прокомментировал, повторяться не хочу. Я к тому веду, что изменение цифр после обеда - не показательно. Здесь ценна лишь информация об общем объеме. А время, когда он отображен, роли не играет. Меня много сегодня, умолкаю. Сделайте доброе дело, напишите 4х4, мол, хамовитый Искатель извинился и просит прощения. Спасибо большое.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Karp написав:МБ на 17.00 304.48млн сзв 26.4360 за посл. час продано всего 8,38 млн, а курс потерял 3 коп
Оперативная сводка отнюдь не отражает текущую ситуацию на межбанке и обновляется по мере поступления в НБУ сводок от участников торгов. Как правило, чем крупнее игрок, тем позже от него сводка регулятору.
Впрочем, как индикатор, особенн в дебюте сессии эта информация полезна.
US
следует ли из этого, что курс "качнули" на еще меньших объемах?
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)