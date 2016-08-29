Додано: Пон 19 бер, 2018 17:35

Karp написав: МБ на 17.00 304.48млн сзв 26.4360

за посл. час продано всего 8,38 млн, а курс потерял 3 коп МБ на 17.00 304.48млн сзв 26.4360за посл. час продано всего 8,38 млн, а курс потерял 3 коп

Мне сегодня уже дали по башке за несдержанность, поэтому буду более корректен в высказываниях.Дружище, просто для сведения:в этой табличке 15:30, 16:00 и т.п. - это время, на которое фиксируется количество и объем сделок, занесенных в систему "Вал-Кли" на этот момент.Обычно после 14:00 сделок уже нет, за исключением редких мелких, а после 15:00 межбанк "вымирает". Т.е. это чисто отображение в системе.Я имею в виду, что сделка может быть совершена до обеда, а в систему внесена уже под вечер, "по спокойному" (когда уже основная работа сделана, осталось перед НБУ отчитаться).Ну и напомню, что каждая сделка обычно отображается в "Вал-Кли" два раза: продавцом и покупателем. Следовательно, "Объем покупки и продажи" надо делить на два.И в этой табличке 304,48 млн. надо делить на 2 и получим примерный объем сделок в долларах США (т.е. сделки в евро и прочем тут не отображаются).P.S. Меня 4х4 в игнор добавил. Перебросьте кто-нибудь ему текст моих извинений, мне правда очень неудобно перед коллегой.