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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 бер, 2018 18:51
4х4
Искатель написав: Karp написав:
Мне сегодня уже дали по башке за несдержанность
P.S. Меня 4х4 в игнор добавил. Перебросьте кто-нибудь ему текст моих извинений, мне правда очень неудобно перед коллегой.
Если верить Вашим данным то после 14 нет сделок на МБ? Какие же данные НБУ туда размещает?
...
Меня много сегодня, умолкаю.
Сделайте доброе дело, напишите 4х4, мол, хамовитый Искатель извинился и просит прощения. Спасибо большое.
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Karp
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Додано: Пон 19 бер, 2018 18:55
M-Audio написав:
Очередной дурацкий законопроект.
Никаких особенных послаблений в работе с валютой особо не видно, но и какого-то закручивания гаек, по сравнению с тем, что уже есть - тоже. Может профильные специалисты изучат подробно, и докопаются до того, ради чего всё затевается, но общее впечатление такое, что разработчикам, как обычно, лень писать, а "принимателям" лень читать, что им понаписали, поэтому юристы потом опять будут гадать, а что же имелось ввиду в этой воде на киселе, и как отбиваться от очередных надзорных органов, если треть текста закона легко можно повернуть в одну сторону, ещё треть - так же легко - в другую, а оставшееся вообще не имеет отношения к здравому смыслу.
Можно назвать законопроект бредовым, но этим термином принято называть такие законы, которые приносят больше вреда, чем пользы, а для таких, в которых вообще непонятно что и для чего написано, термин пока не придумали.
В багатьох випадках "автори" копіюють закони різних "розвинених" країн. Виходить "асорті", з купою колізій. Коли копіюють щось англо-саксонське - ще більший жах (розмитість, "водянистість" англо-саксонських норм - головний біль).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Пон 19 бер, 2018 19:07
дядя Caша а вчера еще хуже случилось - на форум фейслесс пролезла. Наверно щель в полу.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Пон 19 бер, 2018 19:16
Karp написав:
видит все только кашпировский
А я?
Будущее?
У меня ведь дар.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 19:18
Завтра господа "развязка",наличка готова на откат,если межбанк на понижение ,то возможно даже обновят низа,мы не знаем какие планы у "ЯШИ",но валюту им надо откупать.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Пон 19 бер, 2018 19:23
Сержик написав:
Я думаю, этот год будет самым сложным для прогнозирования, т.к. в следующем предстоят выборы, и в их честь НБУ может пытаться удержать курс на самых низких позициях. Не удивлюсь, если летом обновим лойсы прошлого года, все к тому идет. Нужно ведь нынешней власти и Президенту рейтинг повышать и показывать видимость "покращень".
Электорат интересует не столько курс, сколько цены в магазинах.
А они как-то не очень следуют за курсом.
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Starikan
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Додано: Пон 19 бер, 2018 19:23
Перец де Куэльяр валюту продают хорошо когда думают что потом цена будет ниже. Но когда она итак на низу эффект смазан. Исключение когда вообще чтобы бизнес сохранить.
Востаннє редагувалось ребе Нок
в Пон 19 бер, 2018 19:30, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Пон 19 бер, 2018 19:27
Перес де Куэльяр написав:
Завтра господа "развязка",наличка готова на откат,если межбанк на понижение ,то возможно даже обновят низа,мы не знаем какие планы у "ЯШИ",но валюту им надо откупать.
Поддерживаю,хотелось завтра к вечеру увидеть 26.20-26.40.
Рс кто сегодня сливался 50-55 молодцы.
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bugalter
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Додано: Пон 19 бер, 2018 19:31
ребе Нок написав:Перес де Куэльяр
валюту продают хорошо когда думают что потом цена будет ниже. Но когда она итак на низу эффект смазан.
Я об этом думал, зачем жечь было $87лям когда курс сам бы выровнялся и спокойно пошли бы вниз от немного выше точки.Идиотизм.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Пон 19 бер, 2018 19:36
Перец де Куэльяр так рынкаж нет. Может это на восходящем своим решили налить дабы еще дороже не брать. Конспирология конечно шкалит, но посмотрим по итогу. Думаю сейчас условно период настроений до Пасхи.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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