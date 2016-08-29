Додано: Пон 19 бер, 2018 20:05

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в пятницу относительно доллара на 8,12 коп., на торгах понедельника потерял 8,21 коп., оказавшись на уровне 26,4360 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 19 марта с уровней предыдущего закрытия 26,41/26,45 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.29, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене - 26,35/26,40 UAH/USD.



Спустя 13 минут СКВ «передумала» снижаться, начав расти в цене. Вначале до : 26,40/26,45, а к 11.04, до 26,42/26,47 UAH/USD. После периода относительной стабильности, с появлением около 11.00 на рынке системных игроков, доллар инициировал рост, поднявшись для начала к 26,35/26,39, а спустя 8 минут, на 11.08 Киева, СКВ, ускорив рост, оказалась на уровне 26,38/26,42 UAH/USD.



К 11.30 рост был остановлен у отметки 26,41/26,46 UAH/USD. Настроение у игроков снова поменялось – они передумали «идти в горы».

По состоянию на 12.10 курс доллара «прикипел» к отметке 26,41/26,43 UAH/USD, которую не покидал до перерыва на обед. После обеда, с 14.00 единичными покупками на фоне отсутствия оферов цена доллара поднялась к 26,43/26,47 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 16.05, когда новые продажи в несколько приемов понизили курс «американца» до 26,41/26,45 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустом МЕЖБАНКЕ до самого закрытия сессии.



На цифре 26,40/26,44 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 19 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,4360 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 5,81% с 28,0672 UAH/USD до 26,4360 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 19 марта гривна overnight котировалась банками по 14,50/16,00% годовых (с 12.04 Киева - 15,00/16,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 19 марта, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по хорошо знакомым причинам.



Во-первых, как известно, по понедельникам падает объем поступлений экспортной выручки из-за рубежа, оказывая влияние на настроения игроков.



Во-вторых, в контексте открытого лоббирования регулятором доллара, экспортеры, надеясь на пролонгацию подорожания СКВ, продолжили «придерживать» валюту, формируя ее дефицит.



В-третьих, на стороне «зеленых быков» межбанка немного выросшая гривневая ликвидность. О расширении гривневого ресурса дали понять выросшие с уровня 57 538,5 млн. грн. к отметке 57 802,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 19 марта заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, в понедельник заметно падает приток экспортной СКВ из-за рубежа, обязательную часть которой игроки надо было продать на межбанке.



Во-вторых, сохранение «бычьего» тренда, как известно, тоже снижает ликвидность.



В-третьих, из-за выросшей цены СКВ импортеры, охладели к доллару, ограничив его покупки.



В-четвертых, на рынке, со слов непосредственных участников сессии, не было замечено присутствие регулятора с его интервенциями.



В-пятых, не будем забывать о «синдроме понедельника» (сессия в начале новой недели редко радует рынок ликвидностью).













Торги 19 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику. В течение первой половины понедельника наличная валюта демонстрировала относительную ценовую стабильность, а после обеда, ближе к вечеру, выросшие клиентские офера СКВ понизили действующие цены.



За исключением Запорожья, по итогам понедельника рынки остальных населенных пунктов констатировали относительное равновесие покупок и продаж, которое, однако, не уберегло обороты от потерь.



Меж тем, в Запорожье, наличный рынок которого завершил сессию 19-го «перекосом» в сторону клиентского предложения, итоговая ликвидность сохранилась на «хорошем» уровне, повторив показатели пятницы. В очередной раз наличный рынок удивляет своими парадоксами.



Не исключено, что в других городах выпавший 18-го снег нанес более значительный ущерб внутригородскому транспорту, затруднив валютообменные процессы.



Некоторые склонны считать предфинишную коррекцию цен наличного доллара реакцией на стартовавшее с 15.00 Киева снижение курса безналичного «американца». Мы не исключаем влияние событий на межбанке на настроения потенциальных клиентов наличного рынка, которым, повторимся, невдомек, что после 15.00 на рынке безналичного доллара серьезных игроков уже нет. Как минимум, час или более. Рынок в это время уже пустой, исключая слабосильных спекулянтов или опоздавших игроков.

Тем не менее, цена безналичного доллара к вечеру понедельника понизилась, «смутив», предположительно, клиентов «налички», которые «понесли сдавать валюту».

Есть иное пояснение феномена, которое базируется на динамике гривневого ресурса. Не исключено, что до 14.30-15.00 Киева двусторонняя торговля в паре доллар-гривня могла в значительной степени «утилизировать» заметную часть гривневого ресурса, и закономерной реакцией на случившееся стало снижение действующих цен на «американца». Отчасти это предположение подтверждается динамикой гривневых межбанковских кредитов overnight, которые продемонстрировали рост, намекая на сжатие гривневой ликвидности. Правда в этом случае речь идет о безналичной гривне, а не о монетарном агрегате М0 или наличные вне банков.



Так или иначе, к вечеру понедельника курс наличного доллара понизился, и мы связываем это с гривневым ресурсом.



В течение понедельника биды наличного «неформального» доллара понизились на 3,0—5,0 коп., офера потеряли столько же.



По сравнению с закрытием пятницы позиция «спрос» наличного «американца» упала на 3,0-7,0 коп., предложение стало ниже на 3,0-7,0 коп.



Остается повторить, что наличные рынки почти всех вышеперечисленных населенных пунктов завершили сессию понедельника в балансе спрос/предложение на фоне некоторого снижения действующих цен, которое, подчеркнем особо, снова уменьшает курсовой зазор между наличным и безналичным долларами.



Кроме того, в очередной раз итоговое равновесие покупок и продаж наличного рынка не спасло его в большинстве случаев от потерь в итоговой ликвидности.



Впрочем, по порядку.



Торги 19 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,45-47/26,55-57 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль – 0,450/0,460 UAH/RUB.



Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях относительного равновесия покупок и продаж, которое до полудня, не нуждаясь в ценовой поддержке, дало нашим дилерам возможность к 12.00 Киева попытаться сузить спред действующих цен, подобным образом стимулируя покупки и продажи СКВ.



Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара и евро сузили спред на фоне равновесия спроса и предложения, позволившего это сделать: 26,50-53/26,58-60 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,465 UAH/RUB. Обороты «низкие», равновесие покупок и продаж.



После обеда, ближе к вечеру, на рынке Днепра стали более активными клиентские предложения валюты, заставляя местных дилеров дисконтировать цены. Этой операцией равновесие покупок и продаж сохранилось, но от потерь в оборотах не уберегло – по итогам дня дилеры розничного сегмента поставили себе «тройку с плюсом», констатировав заметное снижение «очень хороших» показателей пятницы. В значительной степени дилеры Днепра винят в регрессе снежные заносы и транспортные проблемы, парализовавшие заметную часть города.



В течение понедельника биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре просели на 3,0-5,0 коп., офера потеряли столько же.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера наличного розничного «неформального» доллара в Днепре потеряли по 3,0-5,0 коп.



Те же слова, из-за несущественного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,45-47/26,55-57 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия торгов работали наличную пару доллар-гривня в условиях относительного баланса спроса и предложение, который вовсе не нуждался в поддержке курсовым регулированием. Напротив, сохранение равновесия дало возможность оптовикам Днепра пополудни попытаться сузить маржу действующих цен.

После обеда, ближе к закрытию торгов, выросшая активность клиентского «приноса», предположительно, ставшая следствием проблем с гривневым ресурсом, заставила дилеров днепровского опта дисконтировать цены. Это снижение также проводилось в рамках выравнивания рынка.



Оптовый рынок Днепра по итогам дня сохранил баланс спроса и предложения, но это не спасло его от заметных потерь в ликвидности – последняя, заслужив «тройку», констатировала заметное снижение «хороших» показателей пятницы.



На протяжении 19 марта биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 3,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием 16 марта биды и офера наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли по 3,0-5,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 19 марта уровнями 32,65/32,85 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника пятикопеечный рост бидов на фоне такой же потери оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового наличного евро в Днепре потеряли по 10,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 19 марта, приходилось заниматься низкой торговой активностью в паре доллар-гривня, небезуспешно пытаясь достичь равновесия покупок и продаж, которое не принесло бонусов на участке ликвидности.



Понятно, что в подобных условиях говорить об активности в секторе наличного евро не приходится. Несмотря на стартовавшее с 14.00 Киева ралли пары евро-доллар на мировом форексе и намеченное на вторник размещение нашим Минфином еврооблигаций.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2262 к отметке $1,2328 констатировав внутридневное его повышение на заметные 66 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка проигнорировали этот рост, ограничившись к финишу торгов пятикопеечным повышением более значимых бидов в наличной паре евро-гривня. Главная причина этой сдержанности – довольно позднее начало ралли главной валютной пары «в миру». Кроме того, в течение понедельника наличный доллар немного потерял в цене.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 19 марта на азиатской сессии форекса с уровня $1,2285, пара евро-доллар инициировала затяжную коррекцию, которая уронила ее около 08.00 Киева в район внутридневного минимума ($1,2260). В оставшееся время пара евродоллар пыталась выбраться из этой ямы. Процесс получил дополнительную динамику около 14.00 Киева, когда Reuters допустил утечку о возможном более раннем повышении учетной ставки Евроцентробанком, что моментально «технически» укрепило евро. Ралли единой евровалюты после 15.00 Киева в столь же динамичном ключе было продолжено, завершившись около 19.00 консолидацией главной валютной пары в рамках диапазона $1,2338-1,2344, который она не покидала до 19.45 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара незначительно изменяется по отношению к иене и евро в понедельник днем в ожидании заседания FOMC Федрезерва США по денежно-кредитной политике.



По состоянию на 13.30 Киева курс евро к доллару снижался до $1,2280 за евро с $1,2290 на предыдущих торгах.



Курс доллара к иене рос до ¥106,10 за доллар со ¥106,01 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,01% - до 90,18 пункта.



Ключевым событием для динамики курса доллара на текущей неделе станет заседание ФРС, которое состоится 20-21 марта. По мнению большинства экспертов, регулятор повысит базовую процентную ставку в стране на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75%.



Профильные аналитики напоминают, что предстоящее заседание американского регулятора впервые пройдет под председательством нового главы Джерома Пауэлла, который во время недавнего выступления в Конгрессе США дал понять, что выступает за более активное ужесточение денежно-кредитной политики, чем его предшественница на этом посту.



С учетом позитивных тенденций в американской экономике это повышает вероятность того, что в новый «точечный график» Федрезерва будет заложена перспектива четырех повышений процентной ставки в 2018 году, хотя ранее он предусматривал всего три повышения.



Курс доллара снижается относительно корзины основных мировых валют, в то время как курс фунта стерлингов продемонстрировал максимальное повышение за последние два месяца.

Координатор Евросоюза на переговорах о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit) Мишель Барнье официально заявил о подписании соглашения о двухлетнем переходном периоде.



Курс британской нацвалюты к 15.30 Киева поднялся до самого высокого уровня более чем за месяц - $1,4089 по сравнению с $1,3942 в пятницу.



При этом евро упал до минимума за пять недель - £0,8746 против £0,88145.



Евро на указанный час торгуется в районе $1,2313 против $1,2290 на закрытие прошлой сессии.



В середине европейской сессии понедельника евро подпрыгнул, утянув за собой все рискованные активы, после появления на ленте Reuters сообщения о том, что, по данным анонимных источников, ЕЦБ может повысить ставки уже в первом квартале 2019 года. В нем говорится, что «голуби» в ЕЦБ начинают принимать сворачивание стимулирования, как неизбежность, и теперь дебаты внутри регулятора смещаются на тему траектории повышения ставок.



Стоимость единой европейской валюты находится в районе ¥130,65 иены по сравнению со ¥130,28 в предыдущий день.



Курс доллара составляет ¥106,11 против ¥106,01 в пятницу.



Индекс USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,19%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,11%.



В целом на этой неделе внимание участников валютных рынков будет сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы США, полагают эксперты.

Как ожидается, американский ЦБ повысит процентные ставки по итогам встречи, которая пройдет 20-21 марта. Кроме того, прогноз руководителей Федрезерва в рамках «точечных графиков» (dot plots) может измениться в пользу четырех повышений ставки в 2018 году с объявленных в декабре трех.



Стало быть, для пары евро-доллар перед ключевым событием этой недели – заседанием FOMC ФРС – все-таки был реализован самый стандартный в таких случаях сценарий.



А именно, если пара за неделю-две перед важным событием находится в диапазоне, то она обычно и остается в «коридоре» вплоть до самого события.



Уже более двух месяцев пара евро-доллар стоит в диапазоне $1,220-1,252 (если не считать двух кратковременных проколов, сначала вверх к $1,2550 в середине февраля, потом вниз к $1,2150 в дебюте марта).



Ну а в последние две недели пара двигалась даже в еще более узких рамках $1,227-1,244.



Помнится, мы рассчитывали на взятие стоп-приказов выше отметки $1,2440 перед стартом среднесрочного снижения пары (укрепления доллара), но теперь сомневаемся в том, будет ли в итоге это «техническое» укрепление доллара после заседания FOMC ФРС.



Пара евро-доллар уже довольно близко к нижней границе коридора $1,220-1,252, и обычно на важных данных ключевые поддержки быстро не пробивают.



Что касается локальной ситуации, то пятничный прорыв отметки $1,2270 завершился ничем, пара евро-доллар закрыла неделю в районе $1,2290.

Утром 19-го была еще одна попытка прорваться вниз, пара евро-доллар опускалась до $1,2258 на 08.00 Киева, но затем начала приподниматься, а в 14.00 Киева произошел резкий подскок к $1,2325.



Движение было вызвано публикацией агентства Reuters о том, что ЕЦБ готов смещать свою риторику от комментирования перспектив количественного смягчения к комментированию предстоящей траектории изменения ставок, так как даже те из представителей ЕЦБ, кто является приверженцами крайне мягкой политики, уже готовы признать, что нет смысла продолжать количественное смягчение после сентября. Представители ЕЦБ удовлетворены тем, что рынок прогнозирует первое повышение ставки в середине 2019 года (о совпадении мнений с рынком заявил представитель ЕЦБ Виллеруа), и обсуждение, по источникам Reuters, идет о том, с какой скоростью будет идти повышение ставки.



Впрочем, ЕЦБ отказался комментировать данное сообщение Reuters, сообщив, что решения о том, будет ли продлеваться количественное смягчение, или нет, не принималось.



Строго говоря, в новости от Reuters ничего нового не было, но, тем не менее, она смогла привести к выбросу вверх по паре евро-доллар, который сломал локальный нисходящий тренд.



И, думается, скорее всего, ближайшие два дня пара евро-доллар будет стоять на месте в районе $1,230-1,235.



А вот на фоне самого заседания FOMC ФРС возможны самые разные сценарии.



Рынок, который «застоялся» в течение длительного времени в диапазоне, накопил изрядную напряженность. Возможны резкие движения по итогам заседания, причем с ложной первоначальной реакцией. Впрочем, какие-то прогнозы здесь делать еще рано, дождемся среды.



Остается добавить, что в последние дни основные валютные пары «отвязались» от пары евро-доллар. Фунт уверенно растет, пробив отметку $1,40, а вот сырьевые валюты, канадский, австралийский, новозеландский доллар, теряют в цене.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно спокойной (по итогам дня) курсовой динамикой «по-своему» «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 32,65/32,85 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной пятикопеечный рост бидов на фоне аналогичной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «самостоятельно», не изменившись в течение 19 марта по спросу и потеряв 50 пунктов по предложению.



Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,450/0,460 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля не претерпели изменений, офера упали на 50 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 19 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «тройку», ухудшила хорошие показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по упавшему с закрытия пятницы на 10,0 коп. спросу упавшему на столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 19 марта по спросу не изменились, потеряв 50 пунктов по предложению.



Ход торгов безналичным долларом в понедельник дал основание считать, что у рынка «американца» отсутствуют не только идеи, но и сколь-нибудь значимые драйверы для полноценной пролонгации «бычьего» тренда.



В самом деле, несмотря на привычное в дебюте новой недели отсутствие в должном количестве поступлений экспортной СКВ из-за рубежа, «бычий» тренд безналичного доллара довольно быстро «сдулся». В сопровождении заметного отставания текущей ликвидности сделок от пятничной сессии.



Доллар дорожал по инерции, хотя с базовыми причинами для этого роста было «не очень».



Прежде всего, укажем на заметное падение ожидаемого гривневого «вброса» со стороны Казначейства под вывеской компенсации НДС. Тамошние объемы в разы ниже, чем в прошлом месяце.



Во-вторых, упавший ажиотажный спрос на наличный доллар «заморозил» скупку безналичной СКВ банками на межбанке для перепродаж ее на наличном рынке. К тому же после обеда наличный рынок вообще инициировал коррекцию пары доллар-гривня.



В-третьих, импортеры охладели к подорожавшему 14-16 доллару.



На валютном межбанке 19-го, несмотря на ожидаемое подорожание безналичного «американца» по средневзвешенному курсу, похоже, наступает межсезонье, которое на ближайших сессиях может смениться ситуативным доминированием предложения СКВ

На неделе ожидается пролонгация размещения ОВГЗ, а, кроме того, во вторник-среду нарастает приток экспортной выручки из-за рубежа.



В контексте участия «варягов» в мероприятиях Минфина по размещению казенных бумаг, отметим исчерпание лимита часть нерезидентов, закрывающего им доступ на рынок ценных бумаг. Впрочем, ряд системных инвестором не теряют своего интереса у пятилетним ОВГЗ, под который вполне могут расстаться с часть своих СКВ-активов ради гривни. Однако, как и ранее, вероятность активных оферов доллара этими инвестора будет определяться «скупостью» Минфина, который может пожадничать в отношении установленной доходности своих облигаций.



Остается набраться терпения и дождаться аукциона по размещению гривневых ОВГЗ, ради которого инвесторы могут завести из-за рубежа некоторую толику СКВ для ее продажи на межбанке.



Таким образом, к началу III декады марта на рынке безналичного доллара сложились условия для установления периода относительной стабильности, база которой зиждется на рынке казенных ценных бумаг и скудности компенсации НДС Госказначейством.



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