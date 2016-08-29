Это вы , про розлад шлунку? таке не можливо утримати
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 бер, 2018 20:49
Додано: Пон 19 бер, 2018 21:15
Додано: Пон 19 бер, 2018 21:30
Іноземці продовжують вірити у стабільну гривню.
Іноземці продовжують вірити у стабільну гривню. Нерезидентський портфель гривневих #ОВДП перевищив 14.1 млрд грн, з них 5.78 придбано з використанням CLN. З початку березня випущено 0.61 млрд грн CLN, з яких лише 0.13 гаситимуться цього року.
Taras Kotovych
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Пон 19 бер, 2018 21:32
Какая осень?!. В любой момент. В 2008-м просто на заборах написали ПИБ -
банкрот, а сейчас обстановка взрывоопасна. В любой момент. Забросает Надька Раду гранатами или недобитки Рубана таки ударят по Банковой из миномётов, тогда одномоментная хана всем вашим кривым и столбам.
Военщина к власти рвётся. Заговор долбанных старлеев.
Доллар. Золото. Серебро. 20 соток.
Додано: Пон 19 бер, 2018 21:48
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Пон 19 бер, 2018 21:53
А если вот так:
А теперь можно спокойно подниматься на 28.00 и там много много продавать, а то что вам надо было "скупаться", это не к Якову, это к работе над ошибками.
Так что это не идиотизм, а чудесная работа,можно сказать филигранная и причём на упреждение,всё как в аптеке,снимаю шляпу!
Имхо, но сильно ниже 24 не пустят даже в июле, это правильно и логично, думаю это всех устроит,а осенью плавненько поползём ниже...
Востаннє редагувалось w_bufett в Пон 19 бер, 2018 22:04, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 19 бер, 2018 21:53
по одной из версий
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Пон 19 бер, 2018 21:56
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Пон 19 бер, 2018 21:57
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 19 бер, 2018 22:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 19 бер, 2018 22:06
Libo ну бред же так. Как можно самому находясь в раде палить по куполу из миномета??? Я вообще не верю что при таком влиянии Рубан сам вынужден был провозить оружия, еще и столько за раз. Мог бы нанять кого, или же купить на этой территории без никаких границ, вон мусор в Киеве гранатами торговал.
ДС мне друг, но истина дороже
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