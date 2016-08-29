somilitark написав:

Перес де Куэльяр написав: ребе Нок написав: Перес де Куэльяр валюту продают хорошо когда думают что потом цена будет ниже. Но когда она итак на низу эффект смазан. валюту продают хорошо когда думают что потом цена будет ниже. Но когда она итак на низу эффект смазан. Я об этом думал, зачем жечь было $87лям когда курс сам бы выровнялся и спокойно пошли бы вниз от немного выше точки.Идиотизм. Я об этом думал, зачем жечь было $87лям когда курс сам бы выровнялся и спокойно пошли бы вниз от немного выше точки.Идиотизм.

А никакого важного голосования в ВРУ не было?Плюс олени они такие,догнали бы и до 27.50 запросто,все бегут и я побегу,куплю зелени на последние.А теперь можно спокойно спускаться на 26.00 и там много много выкупать,а то что вам надо было слиться,это не к Якову,это к работе над ошибками.Так что это не идиотизм,а чудесная работа,можно сказать филигранная и причём на упреждение,всё как в аптеке,снимаю шляпу!Имхо,но сильно ниже 26 не пустят даже в июле,это правильно и логично,думаю это всех устроит,а осенью плавненько поползём выше...