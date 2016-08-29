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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4630463146324633>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 744
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
469
Всього голосів : 744
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:32

  Вкладчик1234 написав: с осени - стартует предвыборный сезон, с повышениями пенсий-стипендий, выплат авансом, дерибана остатков бюджета без тендеров, перечисления прибыли НБУ и т.п.

2008. Классика :-)


Какая осень?!. В любой момент. В 2008-м просто на заборах написали ПИБ -
банкрот, а сейчас обстановка взрывоопасна. В любой момент. Забросает Надька Раду гранатами или недобитки Рубана таки ударят по Банковой из миномётов, тогда одномоментная хана всем вашим кривым и столбам. :?
Военщина к власти рвётся. Заговор долбанных старлеев.
Доллар. Золото. Серебро. 20 соток.
8) 8) 8)
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Libo
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:48

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:которое вы описали. .

Та , да , ваше и иже ,ежедневное на ветке :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:53

  somilitark написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  ребе Нок написав:Перес де Куэльяр валюту продают хорошо когда думают что потом цена будет ниже. Но когда она итак на низу эффект смазан.
Я об этом думал, зачем жечь было $87лям когда курс сам бы выровнялся и спокойно пошли бы вниз от немного выше точки.Идиотизм.


А никакого важного голосования в ВРУ не было?

Плюс олени они такие,догнали бы и до 27.50 запросто,все бегут и я побегу,куплю зелени на последние.

А теперь можно спокойно спускаться на 26.00 и там много много выкупать,а то что вам надо было слиться,это не к Якову,это к работе над ошибками. :lol:

Так что это не идиотизм,а чудесная работа,можно сказать филигранная и причём на упреждение,всё как в аптеке,снимаю шляпу! :idea:

Имхо,но сильно ниже 26 не пустят даже в июле,это правильно и логично,думаю это всех устроит,а осенью плавненько поползём выше...


А если вот так:

А теперь можно спокойно подниматься на 28.00 и там много много продавать, а то что вам надо было "скупаться", это не к Якову, это к работе над ошибками. :lol:

Так что это не идиотизм, а чудесная работа,можно сказать филигранная и причём на упреждение,всё как в аптеке,снимаю шляпу! :idea:

Имхо, но сильно ниже 24 не пустят даже в июле, это правильно и логично, думаю это всех устроит,а осенью плавненько поползём ниже... :mrgreen:
Востаннє редагувалось w_bufett в Пон 19 бер, 2018 22:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:53

  Василь-Рівне написав:Іноземці продовжують вірити у стабільну гривню. Нерезидентський портфель гривневих #ОВДП перевищив 14.1 млрд грн, з них 5.78 придбано з використанням CLN. З початку березня випущено 0.61 млрд грн CLN, з яких лише 0.13 гаситимуться цього року.
Taras Kotovych

по одной из версий Зображення
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ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:06

Libo ну бред же так. Как можно самому находясь в раде палить по куполу из миномета??? Я вообще не верю что при таком влиянии Рубан сам вынужден был провозить оружия, еще и столько за раз. Мог бы нанять кого, или же купить на этой территории без никаких границ, вон мусор в Киеве гранатами торговал.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:07

Re: Валютный рынок в контексте

Я так понимаю,что теперь до конца года курс будет только расти? И в декабре благополучно достигнет отметки минимум 30 за доллар. Ну или 31 возможно. Тем более, что в бюджете сколько нарисовали на этот год? Раз нарисовали, значит не зря нарисовали. Будет.
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:18

  fin написав:Я так понимаю,что теперь до конца года курс будет только расти? И в декабре благополучно достигнет отметки минимум 30 за доллар. Ну или 31 возможно. Тем более, что в бюджете сколько нарисовали на этот год? Раз нарисовали, значит не зря нарисовали. Будет.

не исключено что както так и сделают, в какой то момент был показан минимум, а дальше ждунам будет взападло брать дороже чем было. Правда завтра Яков придет на роботу и дочитав форум до твоего сообщения обнаружит что его секретный план уже не секрет. Яков может брыкаться.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:32

Re: Валютный рынок в контексте

Просто как экономист, я исхожу из того, что правительству надо же где-то брать много гривен для выполнения своих социальных обещаний: повышение военных пенсий, обычных пенсий,субсидии и так далее. А благодаря высокому курсу это задание облегчается. Да и не случайно не так давно был провозглашен лозунг: " наш бизнес готов и нормально воспринимает курс 30 за доллар". Вроде в январе это было озвучено.
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:46

ребе Нок
Libo ну бред же так.

- LOL!!! Звыняйте, но не могу не согласиться с Libo - это реалии сегодняшней Украины. И это еще не все - не был упомянут тепловизор, тот шокинский. Его ведь так до сих пор и не нашли...
Hogtown
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:50

Re: Валютный рынок в контексте

[quote="4326444:Libo"]Какая осень?!. В любой момент. В 2008-м просто на заборах написали ПИБ -
банкрот, а сейчас обстановка взрывоопасна. В любой момент. Забросает Надька Раду гранатами или недобитки Рубана таки ударят по Банковой из миномётов, тогда одномоментная хана всем вашим кривым и столбам.
Военщина к власти рвётся. Заговор долбанных старлеев.
Доллар. Золото. Серебро. 20 соток.


ООО, ЛИБО наконец-то возбудился.... Уже живо себе представил надьку (героя Украины и отголодавшую в путинских застенках жанну дарк) - добивающей из калаша израненных гранатами избранников... Неужели Вы в этот бред там у себя верите... :oops:

За Дали отдельное спасибо. :)

 
Востаннє редагувалось дарий в Пон 19 бер, 2018 23:25, всього редагувалось 5 разів.
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