Вкладчик1234 написав: с осени - стартует предвыборный сезон, с повышениями пенсий-стипендий, выплат авансом, дерибана остатков бюджета без тендеров, перечисления прибыли НБУ и т.п.
2008. Классика
Какая осень?!. В любой момент. В 2008-м просто на заборах написали ПИБ - банкрот, а сейчас обстановка взрывоопасна. В любой момент. Забросает Надька Раду гранатами или недобитки Рубана таки ударят по Банковой из миномётов, тогда одномоментная хана всем вашим кривым и столбам. Военщина к власти рвётся. Заговор долбанных старлеев. Доллар. Золото. Серебро. 20 соток.
Василь-Рівне написав:Іноземці продовжують вірити у стабільну гривню. Нерезидентський портфель гривневих #ОВДП перевищив 14.1 млрд грн, з них 5.78 придбано з використанням CLN. З початку березня випущено 0.61 млрд грн CLN, з яких лише 0.13 гаситимуться цього року. Taras Kotovych
Libo ну бред же так. Как можно самому находясь в раде палить по куполу из миномета??? Я вообще не верю что при таком влиянии Рубан сам вынужден был провозить оружия, еще и столько за раз. Мог бы нанять кого, или же купить на этой территории без никаких границ, вон мусор в Киеве гранатами торговал.
Я так понимаю,что теперь до конца года курс будет только расти? И в декабре благополучно достигнет отметки минимум 30 за доллар. Ну или 31 возможно. Тем более, что в бюджете сколько нарисовали на этот год? Раз нарисовали, значит не зря нарисовали. Будет.
fin написав:Я так понимаю,что теперь до конца года курс будет только расти? И в декабре благополучно достигнет отметки минимум 30 за доллар. Ну или 31 возможно. Тем более, что в бюджете сколько нарисовали на этот год? Раз нарисовали, значит не зря нарисовали. Будет.
не исключено что както так и сделают, в какой то момент был показан минимум, а дальше ждунам будет взападло брать дороже чем было. Правда завтра Яков придет на роботу и дочитав форум до твоего сообщения обнаружит что его секретный план уже не секрет. Яков может брыкаться.
Просто как экономист, я исхожу из того, что правительству надо же где-то брать много гривен для выполнения своих социальных обещаний: повышение военных пенсий, обычных пенсий,субсидии и так далее. А благодаря высокому курсу это задание облегчается. Да и не случайно не так давно был провозглашен лозунг: " наш бизнес готов и нормально воспринимает курс 30 за доллар". Вроде в январе это было озвучено.
[quote="4326444:Libo"]Какая осень?!. В любой момент. В 2008-м просто на заборах написали ПИБ - банкрот, а сейчас обстановка взрывоопасна. В любой момент. Забросает Надька Раду гранатами или недобитки Рубана таки ударят по Банковой из миномётов, тогда одномоментная хана всем вашим кривым и столбам. Военщина к власти рвётся. Заговор долбанных старлеев. Доллар. Золото. Серебро. 20 соток.
ООО, ЛИБО наконец-то возбудился.... Уже живо себе представил надьку (героя Украины и отголодавшую в путинских застенках жанну дарк) - добивающей из калаша израненных гранатами избранников... Неужели Вы в этот бред там у себя верите...
За Дали отдельное спасибо.
Востаннє редагувалось дарий в Пон 19 бер, 2018 23:25, всього редагувалось 5 разів.