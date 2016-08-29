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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4630463146324633

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 744
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
469
Всього голосів : 744
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:51

  ребе Нок написав:не исключено что както так и сделают, в какой то момент был показан минимум, а дальше ждунам будет взападло брать дороже чем было. Правда завтра Яков придет на роботу и дочитав форум до твоего сообщения обнаружит что его секретный план уже не секрет. Яков может брыкаться.

«Яша» подумает ;»Отберу-ка я вашу зелень да по 25.5 , а если не понесете то па 25 наверняка» , а тогда уже и на «небесах» не страшно . Если завтра рухнем , интересно где тормозить будет .Это так ,сарказм .Как будет откупать зелень на минимальных колебаниях ? Фактически возле «Дна» или все таки «нерезы» подсобят с валютой?

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 19 бер, 2018 23:18, всього редагувалось 2 разів.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:57

  Перес де Куэльяр написав:
  ребе Нок написав:не исключено что както так и сделают, в какой то момент был показан минимум, а дальше ждунам будет взападло брать дороже чем было. Правда завтра Яков придет на роботу и дочитав форум до твоего сообщения обнаружит что его секретный план уже не секрет. Яков может брыкаться.

«Яша» подумает ;»Отберу-ка я вашу зелень да по 25.5 , а если не понесете то па 25 наверняка» , а тогда уже и на «небесах» не страшно . Если завтра рухнем , интересно где тормозить будет .

*Відправлено з Чату

Рухнем, но не так сильно... :D
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 23:00

Re: Валютный рынок в контексте

...і чому то я думаю, що(завтра) ще НЕ рухнем?........ ще НЕ час!

...а ні-ні, краще не питайте чому! :wink:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 23:52

  fin написав:Я так понимаю,что теперь до конца года курс будет только расти? И в декабре благополучно достигнет отметки минимум 30 за доллар. Ну или 31 возможно. Тем более, что в бюджете сколько нарисовали на этот год? Раз нарисовали, значит не зря нарисовали. Будет.

Лол, с какого перепугу? К лету курс всегда глобально падает, а не растет. Текущий рост связан с серединой месяца, после 20-х чисел все вернется на свои места.

  fin написав:Просто как экономист, я исхожу из того, что правительству надо же где-то брать много гривен для выполнения своих социальных обещаний: повышение военных пенсий, обычных пенсий,субсидии и так далее. А благодаря высокому курсу это задание облегчается. Да и не случайно не так давно был провозглашен лозунг: " наш бизнес готов и нормально воспринимает курс 30 за доллар". Вроде в январе это было озвучено.

Точно экономист? Про то, зачем власть напаривает оленям мысль, что "30 - справедливый курс" уже давно объяснял, это не имеет ничего общего с реальным курсом.
Повышение соц выплат идет из бюджета, следовательно, нужно его пополнить. При высоком курсе задание ни капли не "облегчается", откуда у "экономиста" такие глупости. Одна из главных статей наполнения бюджета - НДС. Следовательно, нужно увеличивать товарооборот, а это лучше всего достигается понижением курса. Именно в этом случае стимулируется спрос и экономика оживает. При падении курса спрос на импорт вырастет, и отчисления по ПДВ будут немалые :) И не забывайте о перечисляемой прибыли НБУ, а НБУ нехило заработал на продаже баксов зимой, и откупе сейчас и в будущем по курсу на 2-4 грн дешевле.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 00:02

  Libo написав:
  Вкладчик1234 написав: с осени - стартует предвыборный сезон, с повышениями пенсий-стипендий, выплат авансом, дерибана остатков бюджета без тендеров, перечисления прибыли НБУ и т.п.

2008. Классика :-)


Какая осень?!. В любой момент. В 2008-м просто на заборах написали ПИБ -
банкрот, а сейчас обстановка взрывоопасна. В любой момент. Забросает Надька Раду гранатами или недобитки Рубана таки ударят по Банковой из миномётов, тогда одномоментная хана всем вашим кривым и столбам. :?
Военщина к власти рвётся. Заговор долбанных старлеев.
Доллар. Золото. Серебро. 20 соток.
8) 8) 8)
Зображення


Никогда бы не подумал,что бы такая ничтожная новость смогла бы заставить "переобуться в воздухе",всеми любимого капитана разведки,ерничает ,скоре всего,а вот вам вопрос:вы бы,как бывший или настоящий,офицер поддержали бы мятеж военных???
shatenerbi
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