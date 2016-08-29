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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 бер, 2018 22:51
ребе Нок написав:
не исключено что както так и сделают, в какой то момент был показан минимум, а дальше ждунам будет взападло брать дороже чем было. Правда завтра Яков придет на роботу и дочитав форум до твоего сообщения обнаружит что его секретный план уже не секрет. Яков может брыкаться.
«Яша» подумает ;»Отберу-ка я вашу зелень да по 25.5 , а если не понесете то па 25 наверняка» , а тогда уже и на «небесах» не страшно . Если завтра рухнем , интересно где тормозить будет .Это так ,сарказм .Как будет откупать зелень на минимальных колебаниях ? Фактически возле «Дна» или все таки «нерезы» подсобят с валютой?*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Пон 19 бер, 2018 23:18, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 23:00
...і чому то я думаю, що(завтра) ще НЕ рухнем?........ ще НЕ час!
...а ні-ні, краще не питайте чому!
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Додано: Пон 19 бер, 2018 23:52
fin написав:
Я так понимаю,что теперь до конца года курс будет только расти? И в декабре благополучно достигнет отметки минимум 30 за доллар. Ну или 31 возможно. Тем более, что в бюджете сколько нарисовали на этот год? Раз нарисовали, значит не зря нарисовали. Будет.
Лол, с какого перепугу? К лету курс всегда глобально падает, а не растет. Текущий рост связан с серединой месяца, после 20-х чисел все вернется на свои места.
fin написав:
Просто как экономист, я исхожу из того, что правительству надо же где-то брать много гривен для выполнения своих социальных обещаний: повышение военных пенсий, обычных пенсий,субсидии и так далее. А благодаря высокому курсу это задание облегчается. Да и не случайно не так давно был провозглашен лозунг: " наш бизнес готов и нормально воспринимает курс 30 за доллар". Вроде в январе это было озвучено.
Точно экономист? Про то, зачем власть напаривает оленям мысль, что "30 - справедливый курс" уже давно объяснял, это не имеет ничего общего с реальным курсом.
Повышение соц выплат идет из бюджета, следовательно, нужно его пополнить. При высоком курсе задание ни капли не "облегчается", откуда у "экономиста" такие глупости. Одна из главных статей наполнения бюджета - НДС. Следовательно, нужно увеличивать товарооборот, а это лучше всего достигается понижением курса. Именно в этом случае стимулируется спрос и экономика оживает. При падении курса спрос на импорт вырастет, и отчисления по ПДВ будут немалые
И не забывайте о перечисляемой прибыли НБУ, а НБУ нехило заработал на продаже баксов зимой, и откупе сейчас и в будущем по курсу на 2-4 грн дешевле.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 00:02
Никогда бы не подумал,что бы такая ничтожная новость смогла бы заставить "переобуться в воздухе",всеми любимого капитана разведки,ерничает ,скоре всего,а вот вам вопрос:вы бы,как бывший или настоящий,офицер поддержали бы мятеж военных???
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Додано: Вів 20 бер, 2018 00:49
Искатель написав:
Сделайте доброе дело, напишите 4х4, мол, хамовитый Искатель извинился и просит прощения. Спасибо большое.
Поздно. Он ушел искать секунданта и чистить пистолет...
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