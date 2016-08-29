Додано: Пон 19 бер, 2018 23:52

fin написав: Я так понимаю,что теперь до конца года курс будет только расти? И в декабре благополучно достигнет отметки минимум 30 за доллар. Ну или 31 возможно. Тем более, что в бюджете сколько нарисовали на этот год? Раз нарисовали, значит не зря нарисовали. Будет. Я так понимаю,что теперь до конца года курс будет только расти? И в декабре благополучно достигнет отметки минимум 30 за доллар. Ну или 31 возможно. Тем более, что в бюджете сколько нарисовали на этот год? Раз нарисовали, значит не зря нарисовали. Будет.

fin написав: Просто как экономист, я исхожу из того, что правительству надо же где-то брать много гривен для выполнения своих социальных обещаний: повышение военных пенсий, обычных пенсий,субсидии и так далее. А благодаря высокому курсу это задание облегчается. Да и не случайно не так давно был провозглашен лозунг: " наш бизнес готов и нормально воспринимает курс 30 за доллар". Вроде в январе это было озвучено. Просто как экономист, я исхожу из того, что правительству надо же где-то брать много гривен для выполнения своих социальных обещаний: повышение военных пенсий, обычных пенсий,субсидии и так далее. А благодаря высокому курсу это задание облегчается. Да и не случайно не так давно был провозглашен лозунг: " наш бизнес готов и нормально воспринимает курс 30 за доллар". Вроде в январе это было озвучено.

К лету курс всегда глобально падает, а не растет. Текущий рост связан с серединой месяца, после 20-х чисел все вернется на свои места.Про то, зачем власть напаривает оленям мысль, что "30 - справедливый курс" уже давно объяснял, это не имеет ничего общего с реальным курсом.Повышение соц выплат идет из бюджета, следовательно, нужно его пополнить. При высоком курсе задание ни капли не "облегчается", откуда у "экономиста" такие глупости. Одна из главных статей наполнения бюджета - НДС. Следовательно, нужно увеличивать товарооборот, а это лучше всего достигается понижением курса. Именно в этом случае стимулируется спрос и экономика оживает. При падении курса спрос на импорт вырастет, и отчисления по ПДВ будут немалыеИ не забывайте о перечисляемой прибыли НБУ, а НБУ нехило заработал на продаже баксов зимой, и откупе сейчас и в будущем по курсу на 2-4 грн дешевле.