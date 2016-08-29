...і чому то я думаю, що(завтра) ще НЕ рухнем?........ ще НЕ час!
...а ні-ні, краще не питайте чому!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 бер, 2018 23:00
Re: Валютный рынок в контексте
...і чому то я думаю, що(завтра) ще НЕ рухнем?........ ще НЕ час!
...а ні-ні, краще не питайте чому!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 19 бер, 2018 23:52
К лету курс всегда глобально падает, а не растет. Текущий рост связан с серединой месяца, после 20-х чисел все вернется на свои места.
Про то, зачем власть напаривает оленям мысль, что "30 - справедливый курс" уже давно объяснял, это не имеет ничего общего с реальным курсом.
Повышение соц выплат идет из бюджета, следовательно, нужно его пополнить. При высоком курсе задание ни капли не "облегчается", откуда у "экономиста" такие глупости. Одна из главных статей наполнения бюджета - НДС. Следовательно, нужно увеличивать товарооборот, а это лучше всего достигается понижением курса. Именно в этом случае стимулируется спрос и экономика оживает. При падении курса спрос на импорт вырастет, и отчисления по ПДВ будут немалые И не забывайте о перечисляемой прибыли НБУ, а НБУ нехило заработал на продаже баксов зимой, и откупе сейчас и в будущем по курсу на 2-4 грн дешевле.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Вів 20 бер, 2018 00:02
Никогда бы не подумал,что бы такая ничтожная новость смогла бы заставить "переобуться в воздухе",всеми любимого капитана разведки,ерничает ,скоре всего,а вот вам вопрос:вы бы,как бывший или настоящий,офицер поддержали бы мятеж военных???
Додано: Вів 20 бер, 2018 00:49
Додано: Вів 20 бер, 2018 02:49
Повторю, по моему мнению, наличка сейчас играет явно подчинённую роль по отношению к МБ и очень хорошо отслеживает движения на нём.
После резкого разворота на МБ на прошлой неделе наличка среагировала несколько чересчур резво и оторвалась от МБ. Как только сегодня на МБ рост замедлился, наличка отыграла назад и практически сравнялась с МБ.
Сейчас наличка одинаково хорошо готова что к откату, что к росту и всё будет зависеть от завтрашнего МБ.
В обновлении низов сомневаюсь, но, в любом случае, это произойдёт не завтра. Думаю, Вы и сами это понимаете, просто неудачно высказались.
Додано: Вів 20 бер, 2018 06:08
Наоборот, именно падением курса гривни наполняется украинский бюджет. Если смотреть за 2017 год то НДС с импортного товара составил 31% от всех доходов бюджета, плюс 5% налог на ввоз подакцизного товра, плюс 3% ввозные пошлины. Итого почти 40%. Естественно, что при понижении курса растет гривневая стоимость этого товара и выше гривневые отчисления в бюджет.
На остальной товар цены повысит сопутствующая инфляция. И опять выше гривневая цена - больше гривни в доходы государства, легче выполнить план по наполнению бюджета.
Вывод - падение курса плюс инфляция, выгодны сидящим во власти в плане пополнения бюджета и отчетности перед внешними кредиторами о выполнении планов.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 20 бер, 2018 07:25
Теперь только и остается думать, что будет только вверх.
Вы в каком полку служили?
Додано: Вів 20 бер, 2018 08:18
При чем тут падение курса к НДС за 2017 год? По итогам 2017 года курс вышел на тот же уровень, даже ревальвировал. Объясню еще раз, может станет понятнее. Если цена на импортный товар была 3000 грн, а стала 3500 - спрос на него падает, и если ранее магазин мог продать 3 единицы товара и НДС составило бы 1800 грн, то сейчас он продаст только 1 единицу товара и НДС составит 700 грн. Именно падение курса и рост спроса, который это влечет, наполняет НДС. Запомните этот простой экономический закон навсегда.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Вів 20 бер, 2018 08:25
Може стати в нагоді
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Додано: Вів 20 бер, 2018 08:48
А якщо так?
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