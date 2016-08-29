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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4631463246334634>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 744
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
469
Всього голосів : 744
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 23:00

Re: Валютный рынок в контексте

...і чому то я думаю, що(завтра) ще НЕ рухнем?........ ще НЕ час!

...а ні-ні, краще не питайте чому! :wink:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 23:52

  fin написав:Я так понимаю,что теперь до конца года курс будет только расти? И в декабре благополучно достигнет отметки минимум 30 за доллар. Ну или 31 возможно. Тем более, что в бюджете сколько нарисовали на этот год? Раз нарисовали, значит не зря нарисовали. Будет.

К лету курс всегда глобально падает, а не растет. Текущий рост связан с серединой месяца, после 20-х чисел все вернется на свои места.

  fin написав:Просто как экономист, я исхожу из того, что правительству надо же где-то брать много гривен для выполнения своих социальных обещаний: повышение военных пенсий, обычных пенсий,субсидии и так далее. А благодаря высокому курсу это задание облегчается. Да и не случайно не так давно был провозглашен лозунг: " наш бизнес готов и нормально воспринимает курс 30 за доллар". Вроде в январе это было озвучено.

Про то, зачем власть напаривает оленям мысль, что "30 - справедливый курс" уже давно объяснял, это не имеет ничего общего с реальным курсом.
Повышение соц выплат идет из бюджета, следовательно, нужно его пополнить. При высоком курсе задание ни капли не "облегчается", откуда у "экономиста" такие глупости. Одна из главных статей наполнения бюджета - НДС. Следовательно, нужно увеличивать товарооборот, а это лучше всего достигается понижением курса. Именно в этом случае стимулируется спрос и экономика оживает. При падении курса спрос на импорт вырастет, и отчисления по ПДВ будут немалые :) И не забывайте о перечисляемой прибыли НБУ, а НБУ нехило заработал на продаже баксов зимой, и откупе сейчас и в будущем по курсу на 2-4 грн дешевле.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 00:02

  Libo написав:
  Вкладчик1234 написав: с осени - стартует предвыборный сезон, с повышениями пенсий-стипендий, выплат авансом, дерибана остатков бюджета без тендеров, перечисления прибыли НБУ и т.п.

2008. Классика :-)


Какая осень?!. В любой момент. В 2008-м просто на заборах написали ПИБ -
банкрот, а сейчас обстановка взрывоопасна. В любой момент. Забросает Надька Раду гранатами или недобитки Рубана таки ударят по Банковой из миномётов, тогда одномоментная хана всем вашим кривым и столбам. :?
Военщина к власти рвётся. Заговор долбанных старлеев.
Доллар. Золото. Серебро. 20 соток.
8) 8) 8)
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Никогда бы не подумал,что бы такая ничтожная новость смогла бы заставить "переобуться в воздухе",всеми любимого капитана разведки,ерничает ,скоре всего,а вот вам вопрос:вы бы,как бывший или настоящий,офицер поддержали бы мятеж военных???
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 00:49

  Искатель написав:Сделайте доброе дело, напишите 4х4, мол, хамовитый Искатель извинился и просит прощения. Спасибо большое.

Поздно. Он ушел искать секунданта и чистить пистолет... :).
Sam17a
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 02:49

  Перес де Куэльяр написав:Завтра господа "развязка",наличка готова на откат,если межбанк на понижение ,то возможно даже обновят низа,мы не знаем какие планы у "ЯШИ",но валюту им надо откупать.

Повторю, по моему мнению, наличка сейчас играет явно подчинённую роль по отношению к МБ и очень хорошо отслеживает движения на нём.
После резкого разворота на МБ на прошлой неделе наличка среагировала несколько чересчур резво и оторвалась от МБ. Как только сегодня на МБ рост замедлился, наличка отыграла назад и практически сравнялась с МБ.
Сейчас наличка одинаково хорошо готова что к откату, что к росту и всё будет зависеть от завтрашнего МБ.
В обновлении низов сомневаюсь, но, в любом случае, это произойдёт не завтра. Думаю, Вы и сами это понимаете, просто неудачно высказались.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 06:08

  Alex2006 написав:Повышение соц выплат идет из бюджета, следовательно, нужно его пополнить. При высоком курсе задание ни капли не "облегчается", откуда у "экономиста" такие глупости. Одна из главных статей наполнения бюджета - НДС. Следовательно, нужно увеличивать товарооборот, а это лучше всего достигается понижением курса.


Наоборот, именно падением курса гривни наполняется украинский бюджет. Если смотреть за 2017 год то НДС с импортного товара составил 31% от всех доходов бюджета, плюс 5% налог на ввоз подакцизного товра, плюс 3% ввозные пошлины. Итого почти 40%. Естественно, что при понижении курса растет гривневая стоимость этого товара и выше гривневые отчисления в бюджет.
На остальной товар цены повысит сопутствующая инфляция. И опять выше гривневая цена - больше гривни в доходы государства, легче выполнить план по наполнению бюджета.

Вывод - падение курса плюс инфляция, выгодны сидящим во власти в плане пополнения бюджета и отчетности перед внешними кредиторами о выполнении планов.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 07:25

  fin написав:15.03/Хорошо, что на днях успел затариться баксом по 26,4. Теперь думаю будет только вверх. Может до выборов и удержат курс под 30, если мвф поможет, а дальше думаю увидем 31 и выше.

Теперь только и остается думать, что будет только вверх.
  fin написав:19.03/Просто как экономист, я исхожу из того, что правительству надо же где-то брать много гривен для выполнения своих социальных обещаний: повышение военных пенсий, обычных пенсий,субсидии и так далее. А благодаря высокому курсу это задание облегчается. Да и не случайно не так давно был провозглашен лозунг: "наш бизнес готов и нормально воспринимает курс 30 за доллар". Вроде в январе это было озвучено.

Вы в каком полку служили? https://www.youtube.com/watch?v=dfDTqco9plo
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 08:18

  Shram написав:
  Alex2006 написав:Повышение соц выплат идет из бюджета, следовательно, нужно его пополнить. При высоком курсе задание ни капли не "облегчается", откуда у "экономиста" такие глупости. Одна из главных статей наполнения бюджета - НДС. Следовательно, нужно увеличивать товарооборот, а это лучше всего достигается понижением курса.


Наоборот, именно падением курса гривни наполняется украинский бюджет. Если смотреть за 2017 год то НДС с импортного товара составил 31% от всех доходов бюджета, плюс 5% налог на ввоз подакцизного товра, плюс 3% ввозные пошлины. Итого почти 40%. Естественно, что при понижении курса растет гривневая стоимость этого товара и выше гривневые отчисления в бюджет.
На остальной товар цены повысит сопутствующая инфляция. И опять выше гривневая цена - больше гривни в доходы государства, легче выполнить план по наполнению бюджета.

Вывод - падение курса плюс инфляция, выгодны сидящим во власти в плане пополнения бюджета и отчетности перед внешними кредиторами о выполнении планов.

При чем тут падение курса к НДС за 2017 год? По итогам 2017 года курс вышел на тот же уровень, даже ревальвировал. Объясню еще раз, может станет понятнее. Если цена на импортный товар была 3000 грн, а стала 3500 - спрос на него падает, и если ранее магазин мог продать 3 единицы товара и НДС составило бы 1800 грн, то сейчас он продаст только 1 единицу товара и НДС составит 700 грн. Именно падение курса и рост спроса, который это влечет, наполняет НДС. Запомните этот простой экономический закон навсегда.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 08:25

Може стати в нагоді
МЕРіТ України запустило цікавий продукт Інфляційний барометр
Онлайн-ціна на соціально значущі товари https://regulation.gov.ua/inflation
"Індекс біг-мака" тепер ніщо, у нас є свій - "Індекс вареника" :wink:
P.S. Сьогодні розміщення ОВДП, завтра рішення по ставкам FOMC... Тоді і з курсом буде видніше 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 08:48

  ТИХИЙ написав:Може стати в нагоді
МЕРіТ України запустило цікавий продукт Інфляційний барометр
Онлайн-ціна на соціально значущі товари https://regulation.gov.ua/inflation
"Індекс біг-мака" тепер ніщо, у нас є свій - "Індекс вареника" :wink:
P.S. Сьогодні розміщення ОВДП, завтра рішення по ставкам FOMC... Тоді і з курсом буде видніше 8)


А якщо так?

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w_bufett
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