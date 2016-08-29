Додано: Вів 20 бер, 2018 09:52

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,40/26,44 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки некоторого «сжатия» гривневой ликвидности. Об этом дало понять снижение с уровня 57 802,9 млн. грн. к отметке 56 090,4 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике есть «теоретический» риск для курса доллара на торгах валютного межбанка.



Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 марта с уровней: доллар – 26,30/26,60 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 19 марта по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 19 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,2335, поднявшись до $1,2343 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,2350 на открытии торгов в Европе.



Дата: 20 марта 2018 г. на 09.45



Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,41/26,55 UAH/USD

€ – 32,61/32,96 UAH/EUR

RUB – 0,453/0,459 UAH/RUB



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