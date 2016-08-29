w_bufett Картина красивая. Одно смутило : проезд в купе Киев-Донецк
Немножко устаревшие данные
Всем хорошего дня!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 бер, 2018 08:58
w_bufett Картина красивая. Одно смутило : проезд в купе Киев-Донецк
Немножко устаревшие данные
Всем хорошего дня!
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Вів 20 бер, 2018 09:25
Re: Валютный рынок в контексте
Всем добра.Киев утро 40/47.
Додано: Вів 20 бер, 2018 09:51
Это замечательно, а экспорт как? Он же и так не особо конкурентоспособный во многих отраслях. Валюта стране не нужна?
Додано: Вів 20 бер, 2018 09:52
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,40/26,44 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки некоторого «сжатия» гривневой ликвидности. Об этом дало понять снижение с уровня 57 802,9 млн. грн. к отметке 56 090,4 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике есть «теоретический» риск для курса доллара на торгах валютного межбанка.
Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 марта с уровней: доллар – 26,30/26,60 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 19 марта по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 19 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,2335, поднявшись до $1,2343 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,2350 на открытии торгов в Европе.
Дата: 20 марта 2018 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,41/26,55 UAH/USD
€ – 32,61/32,96 UAH/EUR
RUB – 0,453/0,459 UAH/RUB
US
Додано: Вів 20 бер, 2018 10:06
Додано: Вів 20 бер, 2018 10:09
Привет из Днепра-2
К 10.06, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно потеряли в цене, оказавшись на отметке 26,32/26,35 UAH/USD. «Начали торги со спуска в теплые долины. Учтя вторничное размещение гривневых ОВГЗ», - констатировал наш гуру.
US
Додано: Вів 20 бер, 2018 10:10
Re: Валютный рынок в контексте
Из разных последних высказываний по поводу курса национальной денежной единицы к доллару:
- уменьшение курса способствует наполнению бюджета
- увеличение курса способствует наполнению бюджета
Каждый кулик свое болото хвалит!
Если есть нормальный баланс и нет резких скачков, то будут довольны и экспортеры и импортеры и бюджет в целом.
Додано: Вів 20 бер, 2018 10:12
Re: Валютный рынок в контексте
Спускаемся Киев 35/40.
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