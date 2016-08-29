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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4631463246334634

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 744
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
469
Всього голосів : 744
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 08:58

w_bufett Картина красивая. Одно смутило : проезд в купе Киев-Донецк :shock:
Немножко устаревшие данные :D
Всем хорошего дня!
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:25

Re: Валютный рынок в контексте

Всем добра.Киев утро 40/47.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:51

  Shram написав:Наоборот, именно падением курса гривни наполняется украинский бюджет. Если смотреть за 2017 год то НДС с импортного товара составил 31% от всех доходов бюджета, плюс 5% налог на ввоз подакцизного товра, плюс 3% ввозные пошлины. Итого почти 40%. Естественно, что при понижении курса растет гривневая стоимость этого товара и выше гривневые отчисления в бюджет.
На остальной товар цены повысит сопутствующая инфляция. И опять выше гривневая цена - больше гривни в доходы государства, легче выполнить план по наполнению бюджета.

Вывод - падение курса плюс инфляция, выгодны сидящим во власти в плане пополнения бюджета и отчетности перед внешними кредиторами о выполнении планов.


Это замечательно, а экспорт как? Он же и так не особо конкурентоспособный во многих отраслях. Валюта стране не нужна?
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:52

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,40/26,44 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки некоторого «сжатия» гривневой ликвидности. Об этом дало понять снижение с уровня 57 802,9 млн. грн. к отметке 56 090,4 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике есть «теоретический» риск для курса доллара на торгах валютного межбанка.

Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 марта с уровней: доллар – 26,30/26,60 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.

По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с открытием 19 марта по спросу и по предложению не изменился.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 19 марта по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,2335, поднявшись до $1,2343 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,2350 на открытии торгов в Европе.

Дата: 20 марта 2018 г. на 09.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,41/26,55 UAH/USD
€ – 32,61/32,96 UAH/EUR
RUB – 0,453/0,459 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:06

  дядя Caша написав:В этой динамике есть «теоретический» риск для курса доллара на торгах валютного межбанка.


Риск роста или падения?
aliv
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:09

Привет из Днепра-2

К 10.06, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно потеряли в цене, оказавшись на отметке 26,32/26,35 UAH/USD. «Начали торги со спуска в теплые долины. Учтя вторничное размещение гривневых ОВГЗ», - констатировал наш гуру.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:10

Re: Валютный рынок в контексте

Из разных последних высказываний по поводу курса национальной денежной единицы к доллару:

- уменьшение курса способствует наполнению бюджета
- увеличение курса способствует наполнению бюджета

Каждый кулик свое болото хвалит! ;-)

Если есть нормальный баланс и нет резких скачков, то будут довольны и экспортеры и импортеры и бюджет в целом.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:12

Re: Валютный рынок в контексте

Спускаемся Киев 35/40.
Перес де Куэльяр
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