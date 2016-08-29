Додано: Вів 20 бер, 2018 10:49

Привет из Днепра-3



На 10.45 спуск в «теплые долины» продолжился, котировки «американца» на межбанке опустились к цифре 26,27/26,30 UAH/USD, сопровождаясь доминированием оферов.



Дата: 20 марта 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.27



Мелкий опт «неформал»



$ 26,30/26,45-50 UAH/USD

EUR 32,60/32,80 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 марта стартовали в условиях тишины по части реальных сделок.



Дата: 20 марта 2018 г. на 10.32



рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 26,35/26,45 UAH/USD

€ 32,60/32,80 UAH/EUR

RUB – 0,452/0,458 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях

преобладания оптового (от $20 тыс) клиентского «приноса».



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

20 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,35/26,50 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 15,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); евро – 32,60/32,85 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 19 марта спрос не изменился, предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера потеряли 50 пунктов).



На открытии торгов 20 марта в розничном сегменте очень редкие реальные сделки констатировали баланс спроса и предложения.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,35/26,50 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 15,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); евро – 32,60/32,85 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 19 марта спрос не изменился, предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера потеряли 50 пунктов).



На старте торгов 19 марта в оптовом сегменте рынка реальных сделок не было, но телефонный интерес выглядел сбалансированным, констатируя «виртуальный баланс».



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