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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4633463446354636>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 744
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
469
Всього голосів : 744
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:35

  rasmus написав:Из разных последних высказываний по поводу курса национальной денежной единицы к доллару:

- уменьшение курса способствует наполнению бюджета
- увеличение курса способствует наполнению бюджета

Каждый кулик свое болото хвалит! ;-)

Если есть нормальный баланс и нет резких скачков, то будут довольны и экспортеры и импортеры и бюджет в целом.


нет, то Шрам перетрудился вчера и потерял всякую логику :lol:
Ввозные пошлины и НДС начисляются на инвойсную (импортную) цену товара в иностранной валюте, умноженную на курс НБУ. Чем ниже курс - тем меньше суммы пошлин и НДС в абсолютном выражении в гривне. То же с акцизами на импорт, которые привязаны к цене или берутся по твёрдой ставке, установленной в инвалюте.
И поскольку налогов на экспорт у нас почти не осталось, то в нашей стране рост курса гривни уменьшает поступления в бюджет от импорта, а также снижает поступления от налога на прибыль экспортёров
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:36

  vitaliy0734998884 написав:
  Перес де Куэльяр написав:Спускаемся Киев 35/40.

Киев Шулявка 26.32 прием доллара )
я принял решения подождать ,может быть рост- если не будет скину все !
Всем удачного дня :D

Думаю роста не будет в ближайшее время,конец месяца,квартала,предпасхальные недели.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:37

  vitaliy0734998884 написав:
  Перес де Куэльяр написав:Спускаемся Киев 35/40.

Киев Шулявка 26.32 прием доллара )
я принял решения подождать ,может быть рост- если не будет скину все !
Всем удачного дня :D


Многое зависит от размещения ОВГЗ.
В предыдущий раз было не все так хорошо.
Я предполагаю что на сейчас - это маленькая "ловушка" 26.32.
Мы не допрыгнули до границы обозначеной НБУ, пару десяток коп. :wink:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:49

Привет из Днепра-3

На 10.45 спуск в «теплые долины» продолжился, котировки «американца» на межбанке опустились к цифре 26,27/26,30 UAH/USD, сопровождаясь доминированием оферов.

Дата: 20 марта 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.27

Мелкий опт «неформал»

$ 26,30/26,45-50 UAH/USD
EUR 32,60/32,80 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 марта стартовали в условиях тишины по части реальных сделок.

Дата: 20 марта 2018 г. на 10.32

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,35/26,45 UAH/USD
€ 32,60/32,80 UAH/EUR
RUB – 0,452/0,458 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания оптового (от $20 тыс) клиентского «приноса».

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
20 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,35/26,50 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 15,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); евро – 32,60/32,85 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 19 марта спрос не изменился, предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера потеряли 50 пунктов).

На открытии торгов 20 марта в розничном сегменте очень редкие реальные сделки констатировали баланс спроса и предложения.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,35/26,50 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 15,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); евро – 32,60/32,85 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 19 марта спрос не изменился, предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера потеряли 50 пунктов).

На старте торгов 19 марта в оптовом сегменте рынка реальных сделок не было, но телефонный интерес выглядел сбалансированным, констатируя «виртуальный баланс».

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:51

7
26.25-26.32/26.42-26.45
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:54

  Alex2006 написав:
  Shram написав:
  Alex2006 написав:Повышение соц выплат идет из бюджета, следовательно, нужно его пополнить. При высоком курсе задание ни капли не "облегчается", откуда у "экономиста" такие глупости. Одна из главных статей наполнения бюджета - НДС. Следовательно, нужно увеличивать товарооборот, а это лучше всего достигается понижением курса.


Наоборот, именно падением курса гривни наполняется украинский бюджет. Если смотреть за 2017 год то НДС с импортного товара составил 31% от всех доходов бюджета, плюс 5% налог на ввоз подакцизного товра, плюс 3% ввозные пошлины. Итого почти 40%. Естественно, что при понижении курса растет гривневая стоимость этого товара и выше гривневые отчисления в бюджет.
На остальной товар цены повысит сопутствующая инфляция. И опять выше гривневая цена - больше гривни в доходы государства, легче выполнить план по наполнению бюджета.

Вывод - падение курса плюс инфляция, выгодны сидящим во власти в плане пополнения бюджета и отчетности перед внешними кредиторами о выполнении планов.

Если цена на импортный товар была 3000 грн, а стала 3500 - спрос на него падает, и если ранее магазин мог продать 3 единицы товара и НДС составило бы 1800 грн, то сейчас он продаст только 1 единицу товара и НДС составит 700 грн. Именно падение курса и рост спроса, который это влечет, наполняет НДС. Запомните этот простой экономический закон навсегда.


Это все верно для развитого конкурентного рынка, с наличием внутреннего производства.
Ни того, ни другого у нас нет.
Более того конкуренция сворачивается, а из производства только продукты питания, всё остальное импорт.
Почти 90% импорта в страну - критический импорт. Без него никуда, и отказаться от его покупки невозможно.
Потому и не будет "могли купить 3 шт, а купили 1 шт".
А будет "нужно было 1 за 1000 гривен, но подорожало и приходится покупать 1 шт за 1500 гривен".
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:01

  w_bufett написав:
  vitaliy0734998884 написав:
  Перес де Куэльяр написав:Спускаемся Киев 35/40.

Киев Шулявка 26.32 прием доллара )
я принял решения подождать ,может быть рост- если не будет скину все !
Всем удачного дня :D


Многое зависит от размещения ОВГЗ.
В предыдущий раз было не все так хорошо.
Я предполагаю что на сейчас - это маленькая "ловушка" 26.32.
Мы не допрыгнули до границы обозначеной НБУ, пару десяток коп. :wink:

Я думал о "ловушке" для медведей, так как не дотянули,но если даже предположить ,что резко развернем ,то выгодней это делать на этой неделе и в ближйшие дни,в ином случае остается только падать доллару.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 20 бер, 2018 11:06, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:05

Привет из Днепра-4

По состоянию на 11.02 на межбанке появились системные «солидные» игроки, тотчас выровняв рынок на фоне действующих на моменте цен: 26,28/26,32 UAH/USD.

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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:14

Нацбанк точечно интервенил (покупал). Странно, что так высоко...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:16

  Перес де Куэльяр написав:
  vitaliy0734998884 написав:
  Перес де Куэльяр написав:Спускаемся Киев 35/40.

Киев Шулявка 26.32 прием доллара )
я принял решения подождать ,может быть рост- если не будет скину все !
Всем удачного дня :D
Я думал о "ловушке" для медведей, так как не дотянули,но если даже предположить ,что резко развернем ,то выгодней это делать на этой неделе и в ближйшие дни,в ином случае остается только падать доллару.


Я и писал о "милых продавашках" и "капкан" для них. Многое зависит от ОВГЗ.
Но смутные сомнения, что продадут больше чем 40% заявленных.
w_bufett
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