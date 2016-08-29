rasmus написав:Из разных последних высказываний по поводу курса национальной денежной единицы к доллару:
- уменьшение курса способствует наполнению бюджета - увеличение курса способствует наполнению бюджета
Каждый кулик свое болото хвалит!
Если есть нормальный баланс и нет резких скачков, то будут довольны и экспортеры и импортеры и бюджет в целом.
нет, то Шрам перетрудился вчера и потерял всякую логику Ввозные пошлины и НДС начисляются на инвойсную (импортную) цену товара в иностранной валюте, умноженную на курс НБУ. Чем ниже курс - тем меньше суммы пошлин и НДС в абсолютном выражении в гривне. То же с акцизами на импорт, которые привязаны к цене или берутся по твёрдой ставке, установленной в инвалюте. И поскольку налогов на экспорт у нас почти не осталось, то в нашей стране рост курса гривни уменьшает поступления в бюджет от импорта, а также снижает поступления от налога на прибыль экспортёров
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях преобладания оптового (от $20 тыс) клиентского «приноса».
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 20 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,35/26,50 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 15,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); евро – 32,60/32,85 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 19 марта спрос не изменился, предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера потеряли 50 пунктов).
На открытии торгов 20 марта в розничном сегменте очень редкие реальные сделки констатировали баланс спроса и предложения.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,35/26,50 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 15,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); евро – 32,60/32,85 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 19 марта спрос не изменился, предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера потеряли 50 пунктов).
На старте торгов 19 марта в оптовом сегменте рынка реальных сделок не было, но телефонный интерес выглядел сбалансированным, констатируя «виртуальный баланс».
Alex2006 написав:Повышение соц выплат идет из бюджета, следовательно, нужно его пополнить. При высоком курсе задание ни капли не "облегчается", откуда у "экономиста" такие глупости. Одна из главных статей наполнения бюджета - НДС. Следовательно, нужно увеличивать товарооборот, а это лучше всего достигается понижением курса.
Наоборот, именно падением курса гривни наполняется украинский бюджет. Если смотреть за 2017 год то НДС с импортного товара составил 31% от всех доходов бюджета, плюс 5% налог на ввоз подакцизного товра, плюс 3% ввозные пошлины. Итого почти 40%. Естественно, что при понижении курса растет гривневая стоимость этого товара и выше гривневые отчисления в бюджет. На остальной товар цены повысит сопутствующая инфляция. И опять выше гривневая цена - больше гривни в доходы государства, легче выполнить план по наполнению бюджета.
Вывод - падение курса плюс инфляция, выгодны сидящим во власти в плане пополнения бюджета и отчетности перед внешними кредиторами о выполнении планов.
Если цена на импортный товар была 3000 грн, а стала 3500 - спрос на него падает, и если ранее магазин мог продать 3 единицы товара и НДС составило бы 1800 грн, то сейчас он продаст только 1 единицу товара и НДС составит 700 грн. Именно падение курса и рост спроса, который это влечет, наполняет НДС. Запомните этот простой экономический закон навсегда.
Это все верно для развитого конкурентного рынка, с наличием внутреннего производства. Ни того, ни другого у нас нет. Более того конкуренция сворачивается, а из производства только продукты питания, всё остальное импорт. Почти 90% импорта в страну - критический импорт. Без него никуда, и отказаться от его покупки невозможно. Потому и не будет "могли купить 3 шт, а купили 1 шт". А будет "нужно было 1 за 1000 гривен, но подорожало и приходится покупать 1 шт за 1500 гривен".
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Киев Шулявка 26.32 прием доллара ) я принял решения подождать ,может быть рост- если не будет скину все ! Всем удачного дня
Многое зависит от размещения ОВГЗ. В предыдущий раз было не все так хорошо. Я предполагаю что на сейчас - это маленькая "ловушка" 26.32. Мы не допрыгнули до границы обозначеной НБУ, пару десяток коп.
Я думал о "ловушке" для медведей, так как не дотянули,но если даже предположить ,что резко развернем ,то выгодней это делать на этой неделе и в ближйшие дни,в ином случае остается только падать доллару.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 20 бер, 2018 11:06, всього редагувалось 1 раз.
Киев Шулявка 26.32 прием доллара ) я принял решения подождать ,может быть рост- если не будет скину все ! Всем удачного дня Я думал о "ловушке" для медведей, так как не дотянули,но если даже предположить ,что резко развернем ,то выгодней это делать на этой неделе и в ближйшие дни,в ином случае остается только падать доллару.
Я и писал о "милых продавашках" и "капкан" для них. Многое зависит от ОВГЗ. Но смутные сомнения, что продадут больше чем 40% заявленных.