Додано: Вів 20 бер, 2018 11:20



w_bufett



А если вот так:



А теперь можно спокойно подниматься на 28.00 и там много много продавать, а то что вам надо было "скупаться", это не к Якову, это к работе над ошибками.



Так что это не идиотизм, а чудесная работа,можно сказать филигранная и причём на упреждение,всё как в аптеке,снимаю шляпу!



Позвольте процитировать классика: "Чтобы что-то ненужное продать, нужно сначала что-то ненужное купить, а денег у нас нет" (с)Кот Матроскин. В применении к нашим реалиям валюты для беспредельной продажы в закромах родины нет (неофициально от НБУ), а вот гривны - сколько угодно. На фоне внешних выплат логичнее было бы избавляьтся от излишков ненужного в пользу редкого нужного. Солидарен с somilitark. Гривна сильно упадет. Это не вопрос "если", а вопрос "когда". Но до конца года, даже без МВФ, тепловоз курсовой стабильности с машинистом в Бриони у руля дотянет по рейкам 26-29.5 до промежуточной станции "1 января 2019". Позвольте процитировать классика: "Чтобы что-то ненужное продать, нужно сначала что-то ненужное купить, а денег у нас нет" (с)Кот Матроскин. В применении к нашим реалиям валюты для беспредельной продажы в закромах родины нет (неофициально от НБУ), а вот гривны - сколько угодно. На фоне внешних выплат логичнее было бы избавляьтся от излишков ненужного в пользу редкого нужного. Солидарен с somilitark. Гривна сильно упадет. Это не вопрос "если", а вопрос "когда". Но до конца года, даже без МВФ, тепловоз курсовой стабильности с машинистом в Бриони у руля дотянет по рейкам 26-29.5 до промежуточной станции "1 января 2019".

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.