А если вот так:А теперь можно спокойно подниматься на 28.00 и там много много продавать, а то что вам надо было "скупаться", это не к Якову, это к работе над ошибками.Так что это не идиотизм, а чудесная работа,можно сказать филигранная и причём на упреждение,всё как в аптеке,снимаю шляпу!Имхо, но сильно ниже 24 не пустят даже в июле, это правильно и логично, думаю это всех устроит,а осенью плавненько поползём ниже...