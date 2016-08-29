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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 46344635463646374638>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 744
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
469
Всього голосів : 744
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:20


w_bufett

А если вот так:

А теперь можно спокойно подниматься на 28.00 и там много много продавать, а то что вам надо было "скупаться", это не к Якову, это к работе над ошибками. :lol:

Так что это не идиотизм, а чудесная работа,можно сказать филигранная и причём на упреждение,всё как в аптеке,снимаю шляпу! :idea:

Имхо, но сильно ниже 24 не пустят даже в июле, это правильно и логично, думаю это всех устроит,а осенью плавненько поползём ниже... :mrgreen:


Позвольте процитировать классика: "Чтобы что-то ненужное продать, нужно сначала что-то ненужное купить, а денег у нас нет" (с)Кот Матроскин. В применении к нашим реалиям валюты для беспредельной продажы в закромах родины нет (неофициально от НБУ), а вот гривны - сколько угодно. На фоне внешних выплат логичнее было бы избавляьтся от излишков ненужного в пользу редкого нужного. Солидарен с somilitark. Гривна сильно упадет. Это не вопрос "если", а вопрос "когда". Но до конца года, даже без МВФ, тепловоз курсовой стабильности с машинистом в Бриони у руля дотянет по рейкам 26-29.5 до промежуточной станции "1 января 2019".
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:27

Re: Валютный рынок в контексте

Надеюсь теперь без остановок на станцию 25,5! А если ещё подымут учётную ставку и привлекут ещё серъёзных дядь,то даже боюсь представить какая цифра на продажу никому ненужного ждёт нас 10 апреля 8)
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:35

Re: Валютный рынок в контексте

  bub-har написав:даже боюсь представить

Не бойтесь. Представлять можно что угодно.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:36

Re: Валютный рынок в контексте

Хотелось бы услышать мнение тех, кто покупал по /65-90.Есть же какие то аргументы.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:37

Привет из Днепра-5

Около 11.34 котировки доллара, немного откатившись, консолидировались на уровне 26,28/26,30 UAH/USD.

Дополуденное «зеленое» антиралли, которое выход «бегемотов» межбанка вернул в более взвешенное состояние, сопровождалось признаками некоторого «сжатия» на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, более значимые биды ставок межбанковского гривневого кредита overnight рынка Depo повысились с уровня 14,50/16,00% к отметке 15,00/16,00% годовых. Динамика гармонирует с состоянием гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:49

  Перес де Куэльяр написав:Хотелось бы услышать мнение тех, кто покупал по /65-90.Есть же какие то аргументы.

Ну Вы же знаете

  Перес де Куэльяр написав:Понять людей , на что делают расчет. Кстати был у валютосов, наблюдал за работой , сделал вывод такой ,что особого движения нет , а цифры только переставляют , вяло как то .
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:11

Re: Валютный рынок в контексте

Если "ЯША" следует по тактике "маятника" 27.20-25.80 -26.50 ,чтобы успокоить колебания рынка ,как валюту собирается откупать ?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:16

Привет из Днепра-6

К 12.12 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении действующих цен в паре доллар-гривня (26,30/26,40 UAH/USD, евро - 32,55/32,75 UAH/EUR). На моменте на рынке столицы некоторое преобладание клиентского предложения валюты, сопровождаемое низкой ликвидностью торгов.

По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о заметных переменах в ценах (26,25/26,35 UAH/USD, евро - 32,50/32,68 UAH/EUR, рубль 0,450/0,456 UAH/RUB). Здесь сохранился наблюдавшийся с утра оптовый клиентский «принос».

Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро заметно понизились на фоне отсутствия спроса, что сформировало «техническое» преобладание клиентских оферов валюты: 26,30/26,40 UAH/USD, евро – 32,55/32,75 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «невысокие», преобладание «приноса».

Дата: 20 марта 2018 г. на 11.55

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,31/26,40 UAH/USD
€ – 32,49/32,74 UAH/EUR
RUB – 0,451/0,456 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:22

  Перес де Куэльяр написав:Хотелось бы услышать мнение тех, кто покупал по /65-90.Есть же какие то аргументы.

Все оптовые торговцы серым импортом покупают в тот же день после прихода гривны. По любому курсу. Кстати там основной оборот валюты, а не у спекулянтов с нашего форума.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:27

  Перес де Куэльяр написав:Хотелось бы услышать мнение тех, кто покупал по /65-90.Есть же какие то аргументы.

Купляв по 26,45. (невеликий % своїх заощаджень). Ішов за трендом. дуже довго і швидко ми падали. Думав що до літа закріпимось на 27. Фактично перестраховувався. Через 2 тижні закінчується квартал. Зарплата в гривні. 60% заощаджень теж в гривні на депо.
Вірю в долар по 29-30 на середину осені через міну сповільненої дії у вигляді високої облікової ставки.
Якщо він буде по 24-25 буду МЕГА радий. (знову ж таки - доходи в гривні).
Для "хомяків" питання купляти чи ні не стоїть. Воно звучить по іншому. Який поріг входу та виходу у валюту та часові рамки. Повторюсь. Мій особистий поріг на вхід - все, що нижче 26,5.
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
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