А теперь можно спокойно подниматься на 28.00 и там много много продавать, а то что вам надо было "скупаться", это не к Якову, это к работе над ошибками.
Так что это не идиотизм, а чудесная работа,можно сказать филигранная и причём на упреждение,всё как в аптеке,снимаю шляпу!
Имхо, но сильно ниже 24 не пустят даже в июле, это правильно и логично, думаю это всех устроит,а осенью плавненько поползём ниже...
Позвольте процитировать классика: "Чтобы что-то ненужное продать, нужно сначала что-то ненужное купить, а денег у нас нет" (с)Кот Матроскин. В применении к нашим реалиям валюты для беспредельной продажы в закромах родины нет (неофициально от НБУ), а вот гривны - сколько угодно. На фоне внешних выплат логичнее было бы избавляьтся от излишков ненужного в пользу редкого нужного. Солидарен с somilitark. Гривна сильно упадет. Это не вопрос "если", а вопрос "когда". Но до конца года, даже без МВФ, тепловоз курсовой стабильности с машинистом в Бриони у руля дотянет по рейкам 26-29.5 до промежуточной станции "1 января 2019".
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Около 11.34 котировки доллара, немного откатившись, консолидировались на уровне 26,28/26,30 UAH/USD.
Дополуденное «зеленое» антиралли, которое выход «бегемотов» межбанка вернул в более взвешенное состояние, сопровождалось признаками некоторого «сжатия» на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, более значимые биды ставок межбанковского гривневого кредита overnight рынка Depo повысились с уровня 14,50/16,00% к отметке 15,00/16,00% годовых. Динамика гармонирует с состоянием гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.
К 12.12 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении действующих цен в паре доллар-гривня (26,30/26,40 UAH/USD, евро - 32,55/32,75 UAH/EUR). На моменте на рынке столицы некоторое преобладание клиентского предложения валюты, сопровождаемое низкой ликвидностью торгов.
По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о заметных переменах в ценах (26,25/26,35 UAH/USD, евро - 32,50/32,68 UAH/EUR, рубль 0,450/0,456 UAH/RUB). Здесь сохранился наблюдавшийся с утра оптовый клиентский «принос».
Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро заметно понизились на фоне отсутствия спроса, что сформировало «техническое» преобладание клиентских оферов валюты: 26,30/26,40 UAH/USD, евро – 32,55/32,75 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «невысокие», преобладание «приноса».
Перес де Куэльяр написав:Хотелось бы услышать мнение тех, кто покупал по /65-90.Есть же какие то аргументы.
Купляв по 26,45. (невеликий % своїх заощаджень). Ішов за трендом. дуже довго і швидко ми падали. Думав що до літа закріпимось на 27. Фактично перестраховувався. Через 2 тижні закінчується квартал. Зарплата в гривні. 60% заощаджень теж в гривні на депо. Вірю в долар по 29-30 на середину осені через міну сповільненої дії у вигляді високої облікової ставки. Якщо він буде по 24-25 буду МЕГА радий. (знову ж таки - доходи в гривні). Для "хомяків" питання купляти чи ні не стоїть. Воно звучить по іншому. Який поріг входу та виходу у валюту та часові рамки. Повторюсь. Мій особистий поріг на вхід - все, що нижче 26,5.