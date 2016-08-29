Додано: Вів 20 бер, 2018 13:13

Привет из Днепра-8



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,40/26,44 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки некоторого «сжатия» гривневой ликвидности. Об этом дало понять снижение с уровня 57 802,9 млн. грн. к отметке 56 090,4 млн. грн. остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике есть «теоретический» риск для курса доллара на торгах валютного межбанка.



К 10.06, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно потеряли в цене, оказавшись на отметке 26,32/26,35 UAH/USD. «Начали торги со спуска в теплые долины. Учтя вторничное размещение гривневых ОВГЗ», - констатировал наш гуру.



На 10.45 спуск в «теплые долины» продолжился, котировки «американца» на межбанке опустились к цифре 26,27/26,30 UAH/USD, сопровождаясь доминированием оферов.



По состоянию на 11.02 на межбанке появились системные «солидные» игроки, тотчас выровняв рынок на фоне действующих на моменте цен: 26,28/26,32 UAH/USD.



Около 11.34 котировки доллара, немного откатившись, консолидировались на уровне 26,28/26,30 UAH/USD.



Дополуденное «зеленое» антиралли, которое выход «бегемотов» межбанка вернул в более взвешенное состояние, сопровождалось признаками некоторого «сжатия» на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, более значимые биды ставок межбанковского гривневого кредита overnight рынка Depo повысились с уровня 14,50/16,00% к отметке 15,00/16,00% годовых. Динамика гармонирует с состоянием гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 12.30 на валютном межбанке воцарилась «патриархальная тишина» на фоне действующих на моменте долларовых цен: 26,29/26,31 UAH/USD. «Совсем как в известном стихотворении Л.Филатова «Провинциалка», - проявил литературную эрудиции наш гуру.



Наконец, около 13.07 Киева в сопровождении подскочивших к отметке 26,32/26,34 UAH/USD цен валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на цифре 26,32/26,34 UAH/USD, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



«Зеленых медведей» на отечественный валютный рынок привели нехватка гривни и намеченный на 20-е минфиновский аукцион по размещению гривневых ОВГЗ. В этот же день предполагалось разместить валютные облигации в евро, но на пару доллар-гривня это событие, вероятно, оказало ничтожно малое влияние. Меж тем, лишенные «приработка» в виде спекуляций более дешевой СКВ с межбанка на дорогом наличном рынке, наши финансовые институты и их клиенты, заинтересовались рынком казенных ценных бумаг, для участия в котором потребовались некоторые гривневые ресурсы.



Поскольку до этого вторника цена безналичного «американца» росла, начав ралли с 14 марта, гривневые «погреба» у предполагаемых участников минфиновского аукциона опустели. Гривня ушла на дорожающий доллар. Пришло время двигаться обратно, реализуя СКВ ради нацвалюты для участия в минфиновском мероприятии.



Ситуация для этих участников осложнялась привычным для вторника ростом предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.



Эти два наиболее значимых обстоятельства предопределили «медвежий» характер вторничной сессии «зеленого» сектора межбанка.



Как водится, первых почувствовал «ветер перемен» наличный рынок, еще накануне к вечеру инициировав коррекцию, которая была пролонгирована во вторник при ощутимой поддержке соответствующих настроений на валютном межбанке.

Концепция на валютном рынке изменилась, причем судя по «технологии» размещения ОВГЗ, преобладание предложения СКВ на межбанке может быть сохранено в среду, когда покупателям ОВГЗ надо будет внести плату за товар.

На стороне «зеленых медведей» 21-го будет привычный для среды заметный рост притока экспортной выручки из-за рубежа, оказывая мощное давление на настроения на валютном межбанке.



С тем, чтобы начать успокаиваться на торгах четверга и пятницы, когда вероятность вхождения рынка безналичного доллара в боковой тренд и полосу относительной стабильности заметно вырастет.



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