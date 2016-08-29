Логіка в тому щоб штучно створивши ілюзію через укріплення гривні про надлишок валюти, змусити матрасників ( до яких на 50% відношусь і я) продавати "елітним" задешево бакі. Якщо це робити по 33-35 на це треба багато гривні, яка, попавши на ринок викличе паніку і подальший виток інфляції і девальвації і, відповідно, загрозу відлучення від корита обуреними масами, які бдуть науськуватися всякіми Юльками, Бойками, Рабіновичами, які рвуться до цього корита. Якщо викупляти по 26 у тих хто повірив у наше світле майбутнє, продавши попередньо по 28.9 тим хто у нього зовсім не вірив, то можна нормально наваритися і при цьому наказати і перших і других. В перших ще є шанси в цій грі, бо можна вчасно вскочити в долар з наваром. Пощастить, правда, не всім
А если Вы увидите 23 и ниже? Чем будете оправдываться?
Востаннє редагувалось w_bufett в Вів 20 бер, 2018 13:16, всього редагувалось 1 раз.
Vitl написав:Ты ещё на станции с прищемлиными...не больно...
А ты ещё до сих пор с кое чем пришимленным зелёным танком сепаров? Скули как в Украине всё плохо и про $ па 30 здесь ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD) p.s. Просить тупого барана не оставлять свои тупые коменты,это всё равно,что просить г.вно не вонять(с)
[quote="4326874:Vitl"] Он получает прибыль (деньги) два раза через товар , так как я считаю что доллар тоже товар. А вопрос был к тем , кто играет на спекуляции ,а не к торговцам ,их риски нам известны , меняют цены.