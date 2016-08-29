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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4635463646374638

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 744
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
469
Всього голосів : 744
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:16

  Рубанок написав:w_bufet

Логіка в тому щоб штучно створивши ілюзію через укріплення гривні про надлишок валюти, змусити матрасників ( до яких на 50% відношусь і я) продавати "елітним" задешево бакі. Якщо це робити по 33-35 на це треба багато гривні, яка, попавши на ринок викличе паніку і подальший виток інфляції і девальвації і, відповідно, загрозу відлучення від корита обуреними масами, які бдуть науськуватися всякіми Юльками, Бойками, Рабіновичами, які рвуться до цього корита. Якщо викупляти по 26 у тих хто повірив у наше світле майбутнє, продавши попередньо по 28.9 тим хто у нього зовсім не вірив, то можна нормально наваритися і при цьому наказати і перших і других. В перших ще є шанси в цій грі, бо можна вчасно вскочити в долар з наваром. Пощастить, правда, не всім :)


А если Вы увидите 23 и ниже? Чем будете оправдываться? :shock:
Востаннє редагувалось w_bufett в Вів 20 бер, 2018 13:16, всього редагувалось 1 раз.
w_bufett
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:16

Re: Валютный рынок в контексте

  Vitl написав:Ты ещё на станции с прищемлиными...не больно...
А ты ещё до сих пор с кое чем пришимленным зелёным танком сепаров? Скули как в Украине всё плохо и про $ па 30 здесь :arrow: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD) p.s. Просить тупого барана не оставлять свои тупые коменты,это всё равно,что просить г.вно не вонять(с)
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:36

[quote="4326874:Vitl"]
Он получает прибыль (деньги) два раза через товар , так как я считаю что доллар тоже товар. А вопрос был к тем , кто играет на спекуляции ,а не к торговцам ,их риски нам известны , меняют цены.
Перес де Куэльяр
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  #<1 ... 4635463646374638
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